今年是中國工農紅軍長征勝利90周年。9月23日，粵港澳大灣區媒體聯盟「重走長征路」系列主題採訪活動在陝西西安圓滿收官。本次活動由中國記協聯同粵港澳大灣區媒體聯盟共同發起，分為江西行、黔滇行、陝甘行三場採訪活動。來自香港、澳門、廣東及沿線省份的媒體記者聚集江西、貴州、雲南、陝西、甘肅5省，追尋紅軍長征足跡，重溫崢嶸歲月。



9月23日，粵港澳大灣區媒體聯盟“重走長征路”系列主題採訪活動在陝西西安圓滿收官。（羊城晚報）

港澳與內地媒體同行 見證革命老區發展變遷

中國記協黨組書記崔士鑫指出，港澳與內地媒體記者結伴同行，親眼見證革命老區新時代的發展變遷。（吳真銘 攝）

在收官分享會上，中國記協黨組書記崔士鑫指出，港澳與內地媒體記者結伴同行，親眼見證革命老區新時代的發展變遷，「回望此次系列主題採訪，大家從江西于都河畔出發，感悟紅軍萬里遠征的堅定抉擇；走進黔滇大地，體會紅軍攻堅克難、浴血奮戰的英雄氣概；來到陝甘黃土高原，感悟革命火種落地生根、走向勝利的歷史榮光。」

陝西省委宣傳部副部長、陝西日報社社長李偉致詞表示，陝西與粵港澳大灣區山海相望、心意相連，本次主題採訪活動進一步搭建起了兩地區交流聯繫的橋樑。（吳真銘 攝）

陝西省委宣傳部副部長、陝西日報社社長李偉致詞表示，陝西與粵港澳大灣區山海相望、心意相連，本次主題採訪活動進一步搭建起了兩地區交流聯繫的橋樑。李偉期待以此次活動為新起點，深化陝西與粵港澳大灣區的媒體合作，「共同當好時代發展的見證者、紀錄者、傳播者，讓陝西的奮進足音與大灣區的開放浪潮同頻共振，助推兩地在產業、科技、文化等領域深度融合，在更高水平上實現優勢互補、合作共贏。」

香港新聞工作者聯會秘書長趙汝慶表示，長征精神不只是歷史，更是今天的發展動力。「透過我們的報道，能讓香港與內地實現更緊密的『雙向奔赴』。」。（吳真銘 攝）

香港新聞工作者聯會秘書長趙汝慶表示，長征精神不只是歷史，更是今天的發展動力。「透過我們的報道，能讓香港與內地實現更緊密的『雙向奔赴』。」趙汝慶提到，過去港人對長征的理解，大多來自課本、歷史影視等，「『讀萬卷書、行萬里路』的實踐，給了我們最深刻的認知飛躍。」他還指出，江西的富硒農產品能豐富香港的菜籃子，貴州的數字經濟、西安的科創能與香港的國際金融優勢強強聯動；老區更是香港青年研學的最佳基地。讓香港與內地精準對接，切實服務國家發展大局。

9月23日，粵港澳大灣區媒體聯盟“重走長征路”系列主題採訪活動在陝西西安圓滿收官。（吳真銘 攝）

粵港澳新聞人感悟：將長征故事傳播出去

會上，多家媒體代表相繼發言，分享自己在這次活動中的收穫。來自澳門日報的記者牛寅虎參加了系列主題採訪活動的第一站江西行和第三站陝甘行。他稱，「從于都河畔出發，到黃土高原落腳」，這段橫跨大半個中國的長征主線，在自己的實地走訪中完整串聯了起來。「走進吳起革命紀念館、中央紅軍長征勝利紀念園，採訪經歷過長征的老紅軍後代，之前在史料裏番看過無數次的歷史細節，突然就全部落地了。」

延安革命紀念館成立於1950年7月1日，是新中國成立後最早建成的革命紀念館之一。（吳真銘 攝）

他表示，澳門作為中西文化交流的重要窗口，澳門媒體天然就帶著獨特的橋樑屬性，「我們會依託澳門的傳播優勢，把這些帶著實地溫度的長征紅色故事，用更適配葡語國家、海外華人受眾的表達方式二次傳播出去，讓更多人通過這些細節，讀懂中國共產黨領導下的腸躁症精神，讀懂當代中國的發展根基。」

毛澤東雪地講話舊址。（吳真銘 攝）

南方報業傳媒集團伍一傑參與了三場系列主題採訪，他介紹道，作為00後，最早對長征的印象都來自中小學課本。「真的站在于都河渡口、赤水河邊、青槓坡戰鬥遺址，還有哈達鋪、會寧這些地方時，很多時候我都久久說不出話。眼前的山河、展館裏的史料、耳邊的講解，一點點拼出當年的行軍畫面。」

首場江西行採訪活動中，「于都表嫂」展示編草鞋。（盛昀 攝）

他表示，三次行程走下來，最直觀的感受就是港澳媒體同行會主動深挖長征沿線的小切口故事，關注當地居民生活、鄉村振興進展、紅色文旅發展這些實實在在的議題，真切感受到港澳媒體對內地基層、對鄉村發展的關注與關切。「大灣區各家媒體從來不是各自為戰，三趟行程走下來，大家距離越走越近，聯動也越來越深。」

毛澤東雪地講話舊址：