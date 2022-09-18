廣州百年石室聖心大教堂　原來與香港有莫大關聯？

位於廣州越秀區的石室聖心大教堂，是全球僅有的4座全石結構哥特式教堂之一，所有牆壁和柱子全都用花崗岩砌成，因此有「石室」之稱。廣州石室聖心大教堂匯聚中西建築精華所建造，巍峨壯觀，極具特色，當年興建教堂原來與香港甚有淵源，當中的故事究竟如何？建成百年後才被發現的「真相」又是什麽？



百年石室聖心大教堂 由香港花崗岩建造

廣州石室聖心大教堂，又被稱為石室、石室耶穌聖心堂，始建於1863年，由法國設計師設計，中國工匠建造，耗時25年，於1888年正式落成。

之所以命名為「石室」，是由於教堂的所有牆壁、柱子，以及雙尖塔都是用花崗岩石砌成，如此特別的教堂建築，在全世界僅有4座，另外3座分別是舉世聞名的法國的巴黎聖母院、德國的科隆大教堂及英國的倫敦西敏寺。

雖然石室聖心大教堂坐落於廣州，但原來也與香港有着莫大的關聯。當時由於廣州沒有出產花崗岩，因此興建教堂所需要的花崗岩材料，均開採自香港牛頭角及茶果嶺的礦場，再船運至廣州加工，並用於建造教堂。

廣州石室：獨樹一幟的「中國風」哥特式教堂

作為一座哥特式教堂，廣州石室聖心大教堂無論裏外都充滿典型的哥特式建築元素，包括雙尖塔、拱形穹頂、石柱、彩繪玻璃、合掌式花窗欞等，華美神聖，光彩奪目，展現出天主教教堂的獨特魅力。

由於廣州石室聖心大教堂最終是由廣東石匠指揮建造，因此除了傳統的西方建築元素，這座哥特式教堂也融入了不少中國元素，非常特別。

比如用糯米桐油代替水泥，用於石塊之間的黏合，可以既防水又牢固，教堂頂部的排水口則用了石獅子造型來代替西方的怪獸；教堂大門採用了粵式木雕，而石地板就換成了廣東大階磚，充分展現出中西合璧之美。

關於廣州石室聖心大教堂還有一個小小的趣聞，雖然教堂於廣州屹立了百多年，不過以前仍未流行航拍技術，所以人們一直不知道教堂屋頂的結構。直至2015年，一位姓陳的網友用航拍機從高空俯瞰教堂，大家才驚覺原來石室的屋頂是個巨型十字架！時隔百年，人們終於發現了石室教堂的「真面目」。

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