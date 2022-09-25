百米峭壁披上巨型盔甲？　烏江邊令人震撼的「鋼甲山」超級工程

重慶武陵烏江邊的有一座「鋼甲山」，因山體峭壁仿佛披上巨型「盔甲」而得名，遠遠望去十分雄偉壯觀，到底這件「盔甲」從何而來？由誰打造？又有何作用？本文為你揭秘這個絕嶺奇觀背後的「超級工程」。



重慶武陵烏江邊，極目遠眺，一張鋼筋混凝土「白網」似從天降，緊緊披在巨大山體上。（網上圖片）

所謂的「鋼甲山」其實是一項危岩體增設防護設施工程，防護網位於約180米的懸崖峭壁處，目的是防止崩塌落石影響鐵路運行安全。因為在這座百米懸崖之下，有一列穿越崇山峻嶺、深溝峽谷的火車——渝懷鐵路。

渝懷鐵路連接重慶市與湖南省懷化市，早於2005年就已經通車，鐵路沿長江、烏江而行，地勢險要，山體上危岩密佈。

渝懷鐵路是川渝地區聯繫中南、華東和東南沿海的一條鐵路大通道。（視覺中國／當代中國授權）

2017年，鐵路局到現場勘查時發現，渝懷鐵路經過的白馬1號隧道，其入口處上方約160至330米的高處陡壁上，分佈着數量眾多、大小不一的危岩體。其中又以1號危岩體最為嚴重——高約76米，相當於25層樓高；最寬處約72米，面積相當於13座籃球場；背後最大裂縫寬度1.4米，重量高達2.5萬噸。

由於整個危岩可見深度已基本脫離山體，若再遇上施工擾動的影響，巨型危岩體隨時有倒塌風險，危及鐵路行車安全。因此經多方商議後，最終決定給這座懸崖披上一件「鋼甲」，也就是在山體上增設防護設施工程。

烏江邊危岩體增設防護工程 施工難度高 工人「飛簷走壁」

然而，這項防護方案執行起來並不容易，要在180米高的懸崖陡壁上整體鋪設防護網，在國內尚無先例可依，難度可以說是空前絕後。危石工人會定期爬上百丈危岩，對危岩體增設防護設施工程所在的整個山體進行搜山掃危，排除安全隱患。

據相關負責人介紹，整個危岩體增設防護設施工程分三步，首先是在坡面設置4道「被動防護網」，防止零星落石掉下。

被動防護網是指，由鋼絲繩網、環形網、固定系統、減壓環和鋼柱四個主要部分構成，阻止崩塌岩石土體的下墜，起到邊坡防護作用。

然後在山體上鑽孔，把1號危岩體用鋼錨索捆綁，鋪設「主動防護網」，防止施工時有石頭掉落。全坡面主動網鋪設後，再進行錨索框架樑施工，把危岩體牢牢釘在山體上。最後覆蓋一層簾式網，完成整體加固，從而保證山體不會有岩石鬆動掉落。

主動防護網是指以鋼絲繩網為主的各類柔性網覆蓋包裹在所需防護斜坡或岩石上，限制坡面岩石土體的風化剝落或破壞以及危岩崩塌。

面對危岩峭壁，工人從懸崖綁著安全繩順繩而下，像蜘蛛人一樣手持鑽機，在沒有著力點的條件下懸空操作。（中國鐵路）

白馬一號隧道所處山體垂直高度約380米，相當於120多層樓高。施工期間，工人們從懸崖綁着安全繩順繩而下，像「蜘蛛人」一樣懸吊在高空，然後依次清理危岩、打刷坡面、鑽孔安裝錨杆、穿繩掛網；最後把4萬多平方米的鋼絲網牢牢地罩在了整個崖壁上，相當於一邊「飛簷走壁」，一邊「穿針引線」。

據施工方透露，剛開始施工時，因為太苦和太危險，陸續有200多個工人離開。

為了幫助「蜘蛛俠」工人克服恐高心理，工程團隊還特別聘請了心理專家進行心理輔導。經過專業訓練的工人，要克服高陡危岩體上鋪設防護網、高直立岩面搭設腳手架、高空作業危險性大等諸多困難，才能保障工程安全順利進行。

烏江邊的危岩體增設防護設施工程就像一件「超級盔甲」，特別是在汛期雨季，時刻保障鐵路的運行安全。（中國國家鐵路集團官網）

從2018年底至2021年6月，危岩體增設防護設施工程歷經兩年半完工，創造了兩個「世界第一」，一是垂直立體腳手架高度，二是世界首例「原位加固」。

不論是站在山下仰望，還是透過航拍鏡頭觀看，這個防護超級工程都如同為山體峭壁披上厚重的盔甲，整面峭壁的「鋼甲」帶來了極強的視覺衝擊，讓人感到無比震撼。

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