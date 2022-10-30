船懸空在天上穿行？貴州水電站通航工程改寫多個世界紀錄

「地無三尺平」是對貴州地形最生動的概括，此處的鐵路和公路面臨施工難度大、投資與運行成本高等難題，因此水運在物資運輸上更有優勢。而貴州省內烏江流域上的3座大型水電站為當地的經濟建設帶來巨大發展的同時，卻阻斷了烏江流域的水運通航。



為了全面恢復烏江流域的水運通航，貴州在先後在思林、沙沱和構皮灘3個水電站上建設升船機，完成通航工程，實現黔中地區貨物一船出省、直達長江的夢想。當中構皮灘水電站通航工程在施工過程中，創下多項世界之最，被稱為「懸在空中的水運航道」。



貴州構皮灘水電站升船機 比三峽大壩超級電梯更高

貴州構皮灘水電站通航工程位於電站樞紐左岸，採用三級垂直升船機方式，由上下游引航道、三級垂直升船機和兩級中間渠道組成。線路總長2,306米，設計代表船型為500噸級機動駁。

由於工程規模宏大，建設難度罕見，貴州構皮灘水電站通航工程創造了多項「世界之最」，它是國內外首座採用三級升船機方案的通航建築物，也是世界上通航水頭最高的通航建築物，最大通航水頭199米。

貴州構皮灘水電站通航工程的原理是：利用捲揚機作為主提升設備將船隻從一級升船機提升至中間渠道，船隻通過渠道內3米水深的浮力，自行行駛到渡槽、明渠和通航隧洞，再進入二、三級升船機，經過兩次升、降，最終到達烏江下游完成通航。

貴州構皮灘水電站通航工程的原理是：利用捲揚機作為主提升設備將船隻從一級升船機提升至中間渠道，船隻經過兩次升、降，最終到達烏江下游完成通航。（視覺中國、中國電建／當代中國授權）

與此同時，貴州構皮灘水電站通航工程擁有世界上提升高度最大的垂直升船機——第二級提升高度127米，比三峽大壩有名的「超級電梯」還要高出13米。構皮灘發電廠工程管理部副主任袁曉斌形容，第二級升船機的實力相當於同時載著2,200輛汽車爬升42層樓。

此外，貴州構皮灘水電站通航工程還擁有國內規模最大的通航渡槽——三級升船機之間通航水深3米，通航渡槽最大墩高超過100米；該工程也是國內外首次採用隧洞穿越山體方案。

構皮灘水電站通航 貴州「黃金水道」恢復暢通

貴州構皮灘水電站通航工程自2011年開工建設，期間克服了地質複雜，設備製造和安裝調試技術難度大等困難，歷時10年建成。而思林、沙沱水電站通航工程早於2016年11月30日試通航成功。2021年6月22日，構皮灘水電站通航工程500噸級船舶「航電1號」試運行成功，標誌着貴州北入長江的「黃金水道」恢復暢通。

2021年6月22日，500噸貨船在貴州構皮灘水電站第一級升船機中下降。（視覺中國／當代中國授權）

貴州構皮灘水電站來往船隻需穿過高處的山洞，在100多米高的中間渠道航行一段距離。2021年11月17日，一艘運載磷礦石的貨船通過烏江構皮灘水電站中間渠道，駛向第三級升船機。

圖為2021年11月17日，一艘運載磷礦石的貨船通過烏江構皮灘水電站中間渠道，駛向第三級升船機。（視覺中國／當代中國授權）

據貴州省地方海事局總工程師吳鵬介紹，構皮灘水電站實現通航之前，貨物要通過水運運輸到碼頭，通過翻壩運輸系統轉公路運輸，然後再轉水運，這種「公水聯運」的方式增加了裝卸貨物以及公路運輸的成本。

實現通航後，以一艘500噸級的貨船為例，從貴州烏江渡至重慶涪陵實現一船直達，貨物運送時間較原來的翻壩運輸方式減少1至2天，運輸成本上也能節約2萬至2.5萬元人民幣（約等於2.4萬至3萬港幣）。

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