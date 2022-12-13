新冠疫情三年反思・二｜「吹哨人制度」何以可能？

北京時間12月12日，中國訊息通信研究院在通信行程卡微信公眾號發布的公告，12月13日0時起，正式下線「通信行程卡」服務。「通信行程卡」短信、網頁、微信小程序、支付寶小程序、APP等查詢渠道將同步下線。「通信行程卡」又稱「行程碼」，利用手機大數據，用戶可以查詢過去7天曾到訪過的地區和城市。

在疫情這樣的非常態下，為便於更好進行追蹤與流調，官方推出了包括「行程碼」在內的各種大數據工具，比如健康碼、核酸碼、場所碼等，隨着中國放寬防疫政策，「動態清零」走入歷史，接下來這些「碼」想必也會很快徹底退出人們的生活。當「行程碼」下線的消息傳來，很多人通過截圖等方式記錄及告別，因為伴隨了人們三年的行程碼、健康碼等，的確已經成為人們共同記憶的一部分。

微信小程序「通信行程卡」展示。（視覺中國）

除此之外，過去三年人們還有其他共同記憶，比如被稱為疫情吹哨人的李文亮醫生。武漢疫情早期，李文亮因在微信同學群中提醒大家「華南水果海鮮市場確診了7例SARS近期儘量不要前往」，而被武漢警方微博「平安武漢」以「散步謠言」為由查處。後來雖然李文亮得以「平反」，但在2月7日，重返醫護崗位的李文亮卻染疫去世，年僅34歲。

李文亮去世後，幾乎每隔一段時間，受疫情所困的人們就會去李文亮醫生的微博下留言，既悼念李文亮醫生，也表達自己的所思所想所感。當疫情滿三年，當中國經過艱難努力終於放寬防疫政策，同樣的情形再次發生。

李文亮醫生的最後一條微博發表於2020年2月1日，寫着「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了」，目前這條微博轉發量為30.3萬次，評論量100萬+，點贊448萬次。發表於此前一天的微博，也跟疫情相關，講述了自己在同學群裏發布提醒消息、收到訓誡書以及感染的過程，並在最後寫道，「在病房裏，我也看到很多網友對我的支持和鼓勵，我的心情也會輕鬆一些，謝謝大家的支持。在此我想特別澄清，我沒有被吊銷執照，請大家放心，我一定積極配合治療，爭取早日出院！」該條微博轉發量32.8萬次，評論量27萬，點贊量198萬次。其餘的微博，雖然與疫情無關，也有不少網友留言與轉發。

在李文亮醫生的最後一條微博下，來自中國各地的網友訴說着自己的心情，或者只是簡單道一聲「謝謝」。比如來自山西的網友寫道，「李醫生，疫情三年了，還是沒消失，但是現在不管控了，放開了。保佑我們都能平安健康的度過難關。」來自四川的網友寫道，「李醫生，三年了，也許我們勝利了，也許我們沒有勝利，但我們永遠不會忘記你。」來自北京的網友寫道，「如果你還在，該有多好。」來自內蒙古的網友寫道，「三年了，雖然疫情沒有結束，但是能從以前的重症變成現在的和感冒一樣的輕症，一切都在往好的方面發展。謝謝你李醫生第一個吹哨人。」

李文亮醫生微博留言。（微博截圖）

除表達感謝之外，以李文亮事件為載體，推動吹哨人制度不失為一個共同努力的方向，這也是疫情三年之際需要思考的制度建設。疫情一周年之際，《香港01》記者在武漢實地調研採訪，期間在武漢大學採訪了秦前紅老師，作為法學家，秦前紅始終在強調防疫過程中的法治問題。而在提到李文亮醫生時，他建議應該建立吹哨人制度，「在中國這麼一個超大型國家，儘管我們政府有一套系統觸摸社會，去了解或掌握社會狀況，但還是不夠的，有時可能會失效，還是應該考慮建立吹哨人制度，有一套規範的預警系統，能夠在遇到事情時把訊息發出來，然後政府和大眾能據此去做一些必要的及時的反應，這有什麼不好呢？」

所謂吹哨人制度（也叫「吹哨人法案」），簡言之就是知情人士的爆料制度，因知情人往往是內部人，所以能夠儘早發現問題，吹響哨聲，大幅度降低監管成本。

SARS之後，中國在公共衛生方面下了很大功夫，制定了一套包括事故發生時的應對流程、組織專業人手、資源與裝備的後勤補給、相應的行政措施、領導決策、司法支持等在內的防疫機制。同樣是在非典之後，中國開始籌建生物安全領域的頂級實驗室P4實驗室，並最終於2015年1月宣佈建成。傳染病監控系統也於2004年得以重建，中疾控還建立了一套網絡直報系統，「橫向到邊、縱向到底」，橫向覆蓋全國，縱向「到鄉鎮衛生院的計算器裏都可以看到這個網絡系統」。

硬件都已經齊備，關鍵是誰來「吹哨」。在不斷完善體制內響應機制的同時，不妨也給予知情者更多空間和權力，在這一點上，國家和個體層面的目標是一致的，也應該成為共同努力的方向。