王傳福遭內地「機車大佬」實名舉報：出軌女高管　有美國籍私生子

3月9日，鬆散機車創始人張小雷拿著身份證在網絡實名舉報比亞迪創始人、黨委書記王傳福婚內出軌女高管，並指女高管以及兩名私生子女均為美國籍，而私生子已參與比亞迪業務，擔心數百萬比亞迪車主的個人信息和道路信息被美國人掌控，期望大眾監督。



張小雷在影片中稱，王傳福婚內出軌的女高管名叫李柯。他稱，王傳福在國內形象是「勤儉愛國」，但在美國卻有多處豪宅資產，並與李柯同居，「嚴重違反黨紀，且從未向證監會和股民通報實情」。他還指，深圳市紀委曾回覆「開始調查」，但過去3個多月未做答覆，「期待廣大群眾監督」。

公開資料顯示，張小雷為北京鬆散商貿有限公司的董事，以及鬆散機車博物館的創始人，屬於「機車界大佬」，他與比亞迪曾有合作糾紛。比亞迪曾作為鬆散機車的代工廠，但2023年9月，鬆散機車將比亞迪訴至法院，原因是比亞迪代工的眾多零件品質出現大規模紕漏，導致其旗下機車交付周期拖延25個月，並使鬆散機車直接損失2.35億元（人民幣）。

對於張小雷的舉報，一部分網民認為張小雷鬆散機車是藉此打擊報復比亞迪；也有網民認為不論王傳福個人私德有何問題，比亞迪為民營私企，只要不牽涉公司發展，作為民營企業家，其在美國是否有豪宅、私生子等是其私事，不應以國家官員標準來衡量。

目前，該舉報影片已在抖音平台遭刪除。

值得注意的是，張小雷提到「擔心數百萬比亞迪車主的個人信息和道路信息被美國人掌控」似有利用「中美矛盾」「愛國」等激發民眾對比亞迪的仇恨和懷疑，以達到自己目的的嫌疑。且在無證據的情況下，如此指控亦被網民認為是「莫須有」。

近來內地頻繁出現以「愛國」之名「出征」個人、民企，引發輿論的事件。諾貝爾文學獎得主莫言被指作品涉嫌美化侵華日軍；飲料巨頭農夫山泉及其掌門人鍾睒睒遭到網路圍攻，被造謠「忘恩負義」娃哈哈創始人宗慶后，又被指農夫山泉有「媚日」嫌疑，銷量和股價雙雙下跌。

隨著此類事件增多，「極端愛國主義」「仇恨民企」情緒高漲。微博平台對此類造謠、攻擊民企的賬號和評論進行禁言刪除，表示「有少部分使用者搬運短影音平台內容蹭炒熱點，通過拉一踩一、惡意關聯等方式煽動群體對立情緒。」而今年1月央視亦發評論指出，「愛國不是生意，舉報應有依據」，氾濫式舉報對個人、企業，對整個社會百弊無一利。