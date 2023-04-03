紅麴營養｜紅麴3大功效降膽固醇抗發炎　避免同時服用這些藥物！

許多中式料理常用紅麴作為調味及增色之用，其實紅麴不只可作為食材，也廣泛使用於市面上各種保健食品中，因為其成分有助低膽固醇、調節血脂。

文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



究竟紅麴是什麽？具有哪些功效？吃多了可能出現何種副作用？就讓《Hello醫師》來說明。

3大紅麴功效、好處（按圖👇👇👇）

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紅麴是什麽？

紅麴（Red Yeast Rice，又稱作紅麴米），是以蒸熟的米經紅麴菌發酵所製成，其中紅麴菌（Monascus purpureus）廣泛存在於穀類、澱粉、新鮮牧草、泥土和松樹根組織中。

古代的紅麴的製作方式，是將生米長時間埋在地底下，讓土壤裡的天然紅麴菌，附著於米上發酵而成；現代的紅麴作法，製作初期同樣會先將米洗淨、蒸熟及冷卻，但與過去不同的是，隨後會將純化後的紅麴菌種種入米中，再置入麴盤，進行固態發酵、翻麴，最後經乾燥而成。

紅麴經發酵後會產生天然的「紅麴色素」，由於紅麴色素不會因pH值改變而變色，且耐熱性極佳，不容易褪色或變色，因此常用於幫食物染色；舉例來說，傳統節日當中常會出現的紅蛋、紅龜粿及紅湯圓等傳統食物，便是透過紅麴色素染上喜慶的顏色，藉以滿足視覺觀感並刺激食慾。

3大紅麴功效、好處：降膽固醇、降血壓

紅麴功效1： 降膽固醇、預防心血管疾病

紅麴發酵後，不僅含有紅麴色素，還會產生Monacolin K（又稱莫那可林K、紅麴菌素K）及類黃酮等成分；其中，Monacolin K的功效，與可降血脂的Statins（史他汀）類藥物相似，能抑制體內膽固醇合成，有助於降低血脂濃度，減少罹患高膽固醇血症、動脈硬化與心血管疾病的風險。

根據台灣衛生福利部公布的《紅麴健康食品規格標準》，自紅麴健康食品所攝取的Monacolin K，每日至少應達到4.8毫克以上，但不得超過15毫克。

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紅麴功效2：降血壓

紅麴不僅能降低血中膽固醇含量，其中內含的γ-胺基丁酸（γ-Aminobutyric acid，簡稱GABA）屬於一種抑制性神經傳導物質，還可控制中樞神經系統緊張狀態。

多項動物研究發現，以含有紅麴成份的飼料，餵養具有先天性高血壓的老鼠，可穩定血壓、抑制血壓上升。

紅麴功效3：Monacolin K抗發炎

根據意大利一項研究指出，紅麴內含的Monacolin K，有助於降低體內的發炎反應指標「C反應蛋白」（C-reactive protein，簡稱CRP）及總膽固醇數值。

另外，紅麴萃取物中也可清除自由基及抗油脂過氧化性，其中抗氧化物質Dimerumic acid（簡稱DMA）可抑制自由基的生成，減少肝臟及血管損傷。

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挑選紅麴4重點！有效又安心的關鍵

1. 紅麴功效關鍵：Monacolin K成分、劑量

紅麴含有的Monacolin K（紅麴菌素K）能降低膽固醇，是紅麴功效的關鍵所在。研究發現，每天服用Monacolin K，能降低總膽固醇濃度，包含低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）和三酸甘油酯的濃度；但需注意的是，過量服用紅麴可能會導致肝功能異常。

以台灣為例，台灣衛生部規定，紅麴健康食品所提供之Monacolin K，每日攝取量至少應達4.8毫克，並低於15毫克。

2. 紅麴搭配「輔酶Q10」更安全

研究指出，攝取紅麴後會抑制體內輔酶Q10合成，輔酶Q10是人體細胞的發電機，若嚴重缺乏則會造成心臟等器官的危險，因此攝取紅麴建議搭配輔酶Q10，補充量可達30毫克，以減少心肌梗塞和心臟衰竭的風險。

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3. 未檢出「橘黴素」檢驗報告

紅麴製品對動物在發酵過程，若環境衛生及發酵條件不佳，會產生橘黴素（Citrinin）；研究發現，過量的橘黴素會提高肝臟、腎臟或其他器官的損傷風險。

黴菌毒素屬於慢性毒性中毒，較少發生急性中毒，但孕婦長期食用橘黴會提高畸胎風險，因此購買前務必確認是否有橘黴素的未檢出報告。

台灣衛生署規定，市售紅麴的橘黴素（Citrinin）含量濃度應低於2 ppm。

4. 安心原料：國際大廠、檢驗安心有保障

挑選紅麴膠囊補充品時，可選擇國際知名大廠檢驗過的品牌和產地，例如來自日本的百年製造商大廠小林製藥，並最好通過第三方檢驗，例如cGMP認證、SGS檢驗、塑化劑未檢出、重金屬未檢出，確保紅麴的安全性，另外產品有獲國際Monde Selection金獎也能保證在品質上的安全性，食用更安心。

紅麴副作用、禁忌：紅麴不能和什麼一起吃？

紅麴禁忌1. 不可與降血壓藥同時食用

不少人為了降低血脂，會選擇購買含紅麴相關食品或膠囊，卻不知其中的Monacolin K與降血脂藥史他汀（Statins）類藥物的成分類似，若合併服用，可能出現不明原因的痠痛、尿液顏色改變，甚至造成肝、腎損傷及提高橫紋肌溶解症發生率等副作用。

因此，若患者定期服用降血壓藥物，又想食用含有紅麴的保健食品，建議應先諮詢醫生；食用後若發生身體不適，應立刻停止食用，並可透過「全國健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統」通報，協助食藥署及時採取措施，減少可能危害發生及避免影響範圍擴大。

紅麴禁忌2. 搭配柚子、西柚吃

紅麴應避免同時和西柚、柚子一起食用，會增強降血脂作用，進而提高肌肉病變及橫紋肌溶解症的發生率。

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紅麴禁忌3. 不宜同時服用降血脂藥物

市售紅麴保健食品的主成分是Monacolin K，與降血脂藥史他汀（Statins）類藥物（像是Lovastatin）的成分類似，兩者同時服用會產生交互作用，因此不宜再服用降血脂藥物，以免劑量超標，傷肝或造成橫紋肌溶解症。

紅麴禁忌4. 肝腎病友、孕婦不宜

動物實驗中發現品質不佳的紅麴產品含有橘黴素（Citrinin），會對心、肝、腎具有毒性；因此，孕婦、腎功能異常與嚴重肝病或急性肝炎的人，應避免服用紅麴，或先與醫生討論後再決定。

紅麴禁忌5. 類抗黴菌藥物、類抗生素、抗凝血藥物

避免與Azole類抗黴菌藥物、紅黴素類抗生素等併用時，因為會增強降血脂作用，可能提高肌肉病變及橫紋肌溶解症的發生率；而與抗凝血藥物Warfarin併用時，更要留意較易發生出血危險。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：不只膽固醇！紅麴3大好處保你健康 你不知道的副作用千萬要防】

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