日本地震｜宮崎縣7.1級地震　1米海嘯已抵岸　九州新幹線停駛

日本宮崎縣發生7.1級地震，是次地震震央位於宮崎東南偏東30公里附近，震源深度30公里。較早時日媒報道稱，震級是6.9級。NHK稱，海嘯已抵達海岸。



日本放送協會（NHK）稱，這一波由地震觸發的海嘯波浪料高1米，已抵達部份沿岸地區。

日本氣象廳網站當地時間下午4時52分發布的資料，藍色部份是海嘯預報涵蓋的範圍，黃色是海嘯注意報涵蓋的範圍。

NHK稱，海嘯注意報顯示，海嘯已抵達宮崎縣、愛媛縣宇和海岸、高知縣、大分縣豐後水道沿岸、鹿兒島縣東部、種子島與屋久地區等，全部估計高1米。

根據日本氣象廳網站資料，海嘯預報範圍包括東京都。

仙台核電廠已確認，地震未造成廠房出現異常情況。

▼有網民在社交媒體X上載一次日本地震的影片稱，一間海邊酒店曾以海嘯很快到為由，要求進行疏散樓層從2樓提升至4樓或更高。網民稱影片拍攝地點是沖繩名護市週邊：

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