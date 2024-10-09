美國賊仔闖油站直接把車偷走 車主在旁邊嚇呆過程僅15秒｜有片
撰文：TVBS新聞網
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美國近日傳出有竊賊在光天化日之下偷車，此名竊賊手腳相當俐落，從車上下來後，馬上鎖定在加油站未熄火的車輛行竊，並將車順勢開走，前後時間用不到15秒鐘，車主發現後為時已晚，嚇得愣在原地。
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根據外媒報道，在2日下午5時，美國密蘇里州梅普爾伍德（Maplewood）一名男子在加油時車子遭竊。
事發當下，一輛黑色BMW SUV停在受害者的車旁，幾秒鐘內車上小偷跳下車，神不知鬼不覺地開了車門。
受害者在聽到關門後還回頭看了一下自己的車輛，卻沒發覺任何異狀。直到看着自己的汽車在眼前疾駛而去時，才驚覺大事不妙！
而現場目擊者表示，受害者當下沒察覺到任何動靜，直到聽到自己的車加速行駛才發現被竊。
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這宗離奇竊案的畫面曝光後，立即引發網友熱議，紛紛驚呼：
「這就是為什麼我只開手排車」
「加油時不熄火？」
「他是在夢遊嗎！」
「這傢伙一定是外地來的，沒有人會把鑰匙留在車裏。」
警方也呼籲附近民眾，加油時要時時注意周圍發生的事情，且一定要記得鎖上車門：
犯罪分子變得愈來愈無恥。光天化日之下還敢行竊！
目前警方正與其他部門合作，大範圍調查。
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