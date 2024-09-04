裁員｜經濟轉差想保住份工？4招爭取印象分　等老細交人你都穩陣

香港經濟轉差，不少公司都需要削減人手求存。今天半宅職薯就和大家分享四條簡單辦公室生存術，幫助你減低成為被裁一份子的機會。



老細賞識你，炒你的機會自然也較低！（按圖了解）

+ 13

重要信息必須回覆

除了口頭指示之外，老細最常用的溝通工具就是電郵或者電話短訊。你知道嗎，通常重要的訊息，老細都很希望確定你知道並且明白的，要是你假設沒有反應就代表明白，老細會心急如焚的。

所以對於老細的重要指示，你必須回覆一封電郵或者電話短訊表示明白，那管只是一個 emoji 也好，老細確定你清楚接收，自然會放下顧慮。

問老細問題，同時提議解決方法

職場小薯在工作上遇到問題是一件非常正常的事情。相信你也不會每事都直接問老細，因為這會令老細覺得煩厭。但如果其他同事也不能幫你解決呢？問老細便是最後方法。

通常老細都自認為在做大事，對於那些在他眼中屬於雞毛蒜皮的小事感到煩厭。所以在你問老細問題的時候，請同時提議一個解決方法，表示你曾經認真用腦去思考。即使老細不採納你建議的方法，也會欣賞你的認真態度，給予你詳細的指示。

相關文章：裁員｜一覺醒來就被炒掉？別喊無辜 或是你之前忽略了4大徵兆

+ 9

老細問在忙甚麼？迅速簡單回答

很多時，當你在忙的時候，老細都會走過來問：「你有沒有時間？」或者「你在忙甚麼？」。其實這些問題的潛台詞是：「我有工作給你做，但不知道你是否應付得來？」

回答這條問題，你必須用非常簡潔的說話交代手上有甚麼工作，以及是否重要，然後再問老細有甚麼吩咐，讓老細自己判斷。例如：「我正在電郵回覆某某客戶的查詢，大概 15 分鐘完成，我可以怎樣幫你呢？」

叫外賣必須問老細想要甚麼

當一整日困在辦公室，大多數小薯都會想叫外賣下午茶或者飲品。有些老細看到這狀況會感到不高興，也有些老細很隨和。其實小薯的一句說話影響着老細的態度。

大家記得問老細想要吃甚麼。老細其實就是團隊的領導，也就是說他也是團隊的一份子，需要感到被接納。如果小薯叫外賣時也問老細想吃其麼，這其實是接納老細的姿態。說不定老細心情好會請客呢！

結語

這篇文章所說的雖然是屬於初階的職場生存技巧，但無論你是職場新人或者是富有經驗的功臣，也須要無時無刻對老細擺出友善及接納的態度，這樣才會令你在這風高浪急之時，更大機會保護住工作。

【延伸閱讀，更多打工仔升職及自保建議】



資歷、能力非最長 IT男卻獲升職 網民分析2大原因獲讚中肯

+ 4

裁員｜企業要炒人 你將成目標？2類人較安全 高危不只合約員工