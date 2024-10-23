升職｜為何要辛苦自己？上代人為「四仔」奮鬥　這代人心態已不同

半宅職薯近年發現，不少職場小薯是不希望升職，甚至拒絕升職的。今天就和大家討論這個現象。



老細叫一位他很欣賞的年輕員工入房，告訴讓他升職的好消息。豈料年輕員工冷淡地拒絕了。（Canva）

朋友公司的經驗

朋友是一間大約四十人中小企的老細，最近助理經理職位有一個空缺，出於愛錫正在服務的員工，他決定從內部晉升。

老細首先叫一位他很欣賞的年輕員工入房，告訴年輕員工這個升職的好消息。豈料年輕員工冷淡回應：「其實我不太受得壓力，況且現在的職位我也感到很滿意，升職的機會，就留給其他人吧！」

老細非常詫異：升職不是老細自己年輕時夢寐以求的事情嗎？為甚麼今時今日竟然會被拒絕？！

老細於是找另一位表現也十分好的年輕員工，告知他打算把他升任經理。豈料，這位年輕員工卻沒有立即接受並表示感謝，卻和老細談條件。

老細再度詫異：管理經驗不是趨之若鶩的成就嗎？為甚麼竟然會有人和他談條件？

最後老細大失所望，然後對外公開招聘。

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升職的代價

在今時今日的年輕人眼中，升職已經不再是出人頭地的象徵，卻是增加責任，增加工作量的現實。

在以往年代，上司和下屬的差距是很大的：上司薪金高一大截，擁有強勁話語權，地位超然，引來一班下屬阿謏奉承。

但香港從大概十多年前開始，升職已經變成加辛不加薪的苦差。而且今時今日職場鼓吹平等，上司和下屬關係要平等，但有事卻要負上責任；上司凡事要以身作則，但下屬卻在開宗名義的追求 Work-life Balance。

以前年代，打工仔需要升職增加收入，以改善生活質素。今時今日升職卻立即工作量暴增，而大部分的娛樂，例如上網看視頻和打機等等，卻是價格低廉或者免費的。

那麼，升職還有吸引力嗎？

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為甚麼要關心將來？

以前年代的人追求「四仔」生活：屋仔、車仔、老婆仔、細路仔。

但現在不少年輕人卻認為自己就是最後一代，那麼為甚麼還要為將來打算？為甚麼要努力工作辛苦自己？

那些員工最聽話？

坊間一直流傳，那些正在供樓，正在供養小朋友和父母的員工，是最好使好用的，因為他們背負着沉重的負擔。

這句話也不無道理。最起碼，以今天的職場來說，沒有上述負擔的員工，是較難管理的。

結語

今時今日的價值觀已和以前不同。以前追求出人頭地，有一班下屬前呼後擁，站在權力的頂端。今天這些光景已不復再，換來的，甚至是一班有閒下屬暗地裏的諷刺與嘲笑。不求升職，只想當一世小薯，似乎是越來越多人的選擇。

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