員工窮到燶可危及公司管理？「一招」助員工儲錢　不過未必人人肯

西捷航空（WestJet）創辦人克萊夫．貝多（Clive Beddoe）有句名言，「當你照顧好員工，他們就會照顧好你。」意思是，重視員工福利，能提升員工的歸屬感。



公司「照顧」的層面，不只是薪資與福利，還可以延伸到員工的財務狀況。英國保險公司 Aviva 今年 9 月調查 1000 名員工，發現有 20% 的員工很少研究如何理財，73% 的人對自己的財務感到焦慮。

有專家建議，企業可以幫員工開設一個儲蓄帳戶，把每個月薪水的一定比例，自動存到該帳戶裏面，建立儲蓄習慣。（Canva）

「月光族」可能從私人財務狀況升級成管理問題

《福布斯》（Forbes）在〈為甚麼組織應該關心員工的財務狀況〉（Why Organizations Should Care About Their Employees Finances）一文指出，70% 的千禧世代（1980～2000 年出生的人）都是月光族（paychek to pacheck），對這些人來說，一旦財務上出現較大變動，很有可能陷入經濟困難。

千禧世代構成目前職場的主要勞動力。試想，如果公司裏有很大比例的月光族，可能代表組織成員的財務不穩定，這些員工有可能因為財務壓力，影響工作表現。一個有財務問題的員工，可能長期焦慮、找其他工作兼職，導致生產力下降，甚至可能有道德疑慮。

這也是為甚麼，如果公司想維持效率與員工忠誠度、歸屬感，都應該提供適當協助與建議，而不是等到員工財務出問題，焦頭爛額之後，才討論是否提供援助。

幫員工開設儲蓄帳戶，協助養成理財習慣

該怎麼做呢？《HR Magazine》採訪了英國人資諮詢服務公司 Ciphr 人資長克萊爾．威廉絲（Claire Williams）建議，企業可以幫員工開設一個儲蓄帳戶（savings account），把每個月薪水的一定比例，自動存到該帳戶裏面，建立儲蓄習慣。

「對員工而言，這是一種很方便的方式，等於在不知不覺間，為重大里程碑存錢。」威廉絲說，好比緊急周轉金、旅遊基金，甚至是買房的頭期款，都有機會從這個帳戶提取。

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以獎勵機制改變員工傾向短期消費的心態

另外，還可以從人性不願投資、儲蓄的心理因素下手。諾貝爾經濟學獎得主丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）在《快思慢想》提出損失規避（loss aversion）概念，指出人們對損失的敏感度，會遠高於對收益的敏感度。換句話說，因為儲蓄而無法立即使用的金錢，就像是「損失」一樣，會使人感到痛苦。

行為經濟學之父理查．塞勒（Richard Thaler）則在《推力》討論短視近利（present bias）現象，指出人類在做出長期決策時，會高估眼前的滿足感，低估未來的需求。

企業可以開設財務思維相關課程，從行為經濟學、心理學角度，改變員工心態。或者，進一步推出獎勵策略，好比員工如果達到某種個人的儲蓄目標，公司就發出相應的激勵獎金。

當心「家父長」式的管理，可能造成反效果

當然，新決策的成敗，必須要員工願意採納。提升員工財務健康的金融科技公司 Wagestream 研究，74% 的人沒有與僱主談論過他們的財務問題。該公司影響長（chief impact officer）艾蜜莉．特蘭特（Emily Trant）說，組織推出新福利之前，首先要評估、傾聽員工的需求。重點是不要採取「家長式領導」（paternalistic leadership），強迫所有人接受這個改變。

以台灣來說，已經有強制投保的勞保機制，〈勞工保險條例〉現行的勞保費率是 12%，勞保費用負擔比例為勞工 20%、僱主 70%、政府 10%（員工支付的費用，計算公式為月投保薪資 × 12% × 20%）。也就是說，員工不見得樂意再開一個儲蓄帳戶，減少每個月可以直接動用的錢。

企業可以嘗試溝通，儲蓄帳戶與勞保的概念區別，因為勞工保險目的並不是幫員工存錢，而是一種社會保險，應對生育、傷病、死亡等重大情況下的經濟補償。

《富比士》預估，到了 2026 年，超過 50% 的僱主將提供某種形式的財務援助，而 40%的僱主，會提供緊急儲蓄機制，顯示企業的確越來越重視團隊成員的財務計劃。

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