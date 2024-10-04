怎「由零開始」賺得百萬年薪？要爭取升職　別讓老細睇死「這點」

不時都會收到網友在我的社交媒體私訊發問關於事業的問題，當中不少問題是「如何賺到年薪一百萬？」、「如何有樓收租？」這都是沒有標準答案的問題，但今天半宅職薯盡量嘗試給大家一些啟發。



實戰管人經驗讓你更加了解人性，讓你學懂怎麼帶領團隊。（Canva）

求學階段

在大學階段的你，吸收課本知識並非最重要，最重要是建立多些人脈以及盡量涉獵不同行業（或者心儀行業也可以）。好好利用學生這個身份，吸收不同地方的職場文化以及生意模式，補充書本理論的空隙。

坦白的說，除非是專業人士每天都在運用大學所學知識，否則要是擱下不用的話，硬件知識便很快被遺忘。當中最重要的就是思考的方法。

還有一點，在大學的 group project 千萬不要當 free-rider，因為這樣會斷絕你大學時期的人脈，讓你在畢業後不夠膽堂堂正正提及大學的學習生活，更遑論在職場中和校友相認。

初入職場階段

在這階段的你，面子不能給你帶來實際價值。就趁這年輕階段，硬着頭皮去做、去試、去問。盡快累積高質素的實戰經驗，不要怕蝕底，甚至主動去蝕底以換取經驗。

但要記住的是，吃了虧一定要讓人知道，因為眾人皆知的吃虧，其實只是以退為進。捱過頭幾年，你會發覺經驗迅速累積，能力迅速提升。

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善用餘暇

別以為放假真的是在放假，因為放假是用來彎道超車的日子。必須養成持續學習的習慣，半宅職薯年少時沒有營商的經驗，於是便閱讀《哈佛商業評論》等讀物。

讀這些讀物並不能令你立即年薪百萬，但可以讓你的思考模式和公司的中高層或有能之士接軌。當有了基礎知識，與他們攀談時，他們自然覺得和你投契，告訴你一些書本上並沒有記載的寶貴經驗。

爭取升職

管人的經驗是非常寶貴的，有些職位是經理的人，手下連一個下屬也沒有。實戰管人經驗讓你更加了解人性，讓你學懂怎麼帶領團隊。無論你日後打算在企業拾級而上，還是跳出來一嘗創業，你都必須要有管理及領導實務的經驗，才能建立一支高效團隊，讓你走得更高更遠。

儲蓄及妥善理財

當走到這一步，你應該會有一定收入。記住要學會妥善理財。沒有儲蓄的人，在職場上是經不起考驗的。為甚麼呢？因為沒有積蓄便不能捱過空窗期，結果令你不敢冒險、不敢轉換軌道、不敢嘗試。機會就是這樣被錯過。

更甚者，你的老細看穿你根本沒有辭工的底氣，於是把你「使到盡」你也不敢反抗。思考空間越是被工作佔據，便越沒機會跳出框框，這是一個惡性循環。

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鞏固個人品牌

走到這個階段，你的工作能力已經大致被認同。是時候鞏固個人品牌了。個人品牌不一定是社交媒體上的帳號，更可以是你在行業內的聲譽。即使在一間公司做得如何不開心，也必須學會留有口德，「君子絕交，不出惡聲」。

當你在行業的地位越高，你越發覺世界原來很小，中高層的人大致上都是互相認識的。在這時候，工作能力只是基本，價值觀以及品行才是引人向你招手的東西。乘著之前一直經營的人脈進一步發揮，你會發現，機會處處。

年薪百萬與有樓收租

走到這個階段，你可能已經在職場打滾了多年，年薪百萬再不是甚麼稀奇的事。而有樓收租，基本上是你投資理財的自然過程。

結語

半宅職薯極其量只是中產，仍然在不斷摸索向上爬的方法。這篇文章其實也受制於我的思想象限，大致上也只能啟發你達致年薪百萬，而我相信世間上存在很多其他的上流方式，如果你知道的話，歡迎留言交流。

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