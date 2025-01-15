巴黎奧運獎牌「甩色」最新駭人狀況曝光 過百選手欲更換
撰文：TVBS新聞網
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2024巴黎奧運落幕至今才短短5個月，已有不少運動員反映自己的奧運獎牌出現掉色等損壞災情，並形容掉色的獎牌看起來就像鱷魚皮。
根據外媒報道，目前已有超過百名運動員的獎牌出現損壞，而國際奧委會也承諾將在幾週內進行更換。
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巴黎奧運獎牌是由法國珠寶品牌「Chaumet」操刀設計，每枚獎牌中間都鑲嵌了一個六角形的艾菲爾鐵塔建材，如此具有巧思的設計在當時受到外界頗多讚賞，未料獎牌品質卻堪憂。
去年8月巴黎奧運剛結束時，美國滑板選手赫斯頓（Nyjah Huston）就在IG抱怨，自己的銅牌才戴了10天就出現塗層剝落、斑駁的狀況。
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中華台北拳擊選手吳詩儀、射擊選手李孟遠的銅牌也有出現氧化、掉漆等災情。
近期法國地主游泳選手布魯瓦爾（Yohann Ndoye-Brouard）、賽基（Clement Secchi）也在社交平台公開他們的銅牌照，形容嚴重掉色的獎牌看起來就像「鱷魚皮」。
本屆巴黎奧運及殘奧的獎牌皆由法國鑄幣廠製造，一共生產了5084枚獎牌，法國鑄幣廠向外媒美聯社表示，他們正在「更換」一些獎牌，但並未說明具體更換的數量，而法媒《La Lettre》則是透露數量超過100枚。
法國鑄幣廠回應：
我們非常重視獎牌損壞問題，已經動員團隊進行處理，自去年8月收到第一批退換申請後，我們也隨即更改並優化清漆技術，我們計畫在2025年第一季順應所有運動選手的要求，更換所有損壞的獎牌。
國際奧委會（IOC）則指出：
損壞的獎牌由法國鑄幣廠負責更換，並會以原獎牌相同的方式雕刻。
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