【一分鐘看世界】39華人魂斷英國、Google量子電腦、首爾不再殺狗

早晨，今天是10月25日，星期五。
天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
39華人魂斷英國
英國東部埃塞克斯郡（Essex）發生貨櫃車藏屍事件。英國警方證實車上39名死者均為中國人，包括31男8女，懷疑涉及偷渡集團，事件猶如多佛爾港慘劇的翻版。當地傳媒指，由於涉事貨櫃車設有冷凍設備，不排除匿藏時被活生生凍死，相信死者處身冷藏貨櫃至少15小時。到底整個事件是怎麼發生，當中又有什麼尚待拆解的謎團……（按此閱讀更多）
英國警方證實，藏屍案的39名死者均為中國人。（美聯社）
Google量子電腦
Google宣布成功在量子運算領域取得突破，利用實驗處理器，製造一部可大大超越超級電腦的量子電腦。Google號稱可以「只花3分20秒便處理超級電腦要花1萬年才能完成的工作」，實現「量子霸權」的突破。美國「第一女兒」伊萬卡（Ivanka Trump）讚揚美國正式實現「量子霸權」。量子電腦拖累比特幣（Bitcoin）一度下挫8.7%至7,418美元，到底為什麼呢？（按此閱讀更多）
Google宣布成功製造超越超級電腦的量子電腦。（美聯社）
首爾不再殺狗
韓國首爾市政府宣布，市內最後3家屠狗場於10月底停止營業，意味首爾市全面停止屠狗行為。韓國過往有吃狗肉的傳統，不過隨着民眾觀念改變，當地年輕一代已厭惡吃狗，在首爾市長朴元淳大力推動下，首爾終終迎來全面停止屠狗，下一步，他將致力打擊「鬥狗比賽」……（按此閱讀更多）
敘利亞「永久」停火
俄土就敘利亞局勢達成協議後，美國總統特朗普宣布解除對土耳其制裁，理由是土耳其政府已告知美國將「永久」停火。土耳其外長恰武什奧盧（Sigmar Gabriel）表示，美國與俄羅斯已經承認土耳其「和平之泉」行動上的合法性。從開戰到停火，背後究竟發生什麽，誰又是幕後關鍵推手。普京、特朗普和埃爾多安交易了什麼？（按此閱讀更多）
香港再惹英美關注
英國上議院辯論有關香港的無約束力動議，討論香港近期政治不穩的局勢，並呼籲給予香港人第二國籍，結果動議獲上議院口頭通過。美國副總統彭斯（Mike Pence）亦發表有關中國的講話，指控中國削弱香港的權利和自由，並提及最近美國男子職業籃球聯賽（NBA）捲入的政治風波，但堅持美國不會與中國對抗或脫鉤……（按此閱讀更多）
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