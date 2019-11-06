【一分鐘看世界】美國撤銷關稅？特朗普退出巴黎協定、金正恩叔叔

早晨，今天是11月6日，星期三。
天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
美國撤銷關稅？
美國傳媒引述知情人士報道，北京要求美國總統特朗普（Donald Trump）取消原定12月中生效的關稅，並希望撤銷9月實施的另一輪關稅。路透社亦指，北京正要求華府「愈早取消所有關稅愈好」。美國智庫也建議華府停止對華關税戰，應與盟友一起抵禦來自中國的經濟、安全威脅。如果特朗普最終宣布削減或停止加税的計劃，將是美國自貿易戰以來首次滿足中國政府提出的其中一個核心訴求……（按此閱讀更多）
美國傳媒引述知情人士報道，北京要求美國總統特朗普（Donald Trump）取消更多關稅。（路透社）
特朗普退出巴黎協定
美國已經正式通知聯合國將退出《巴黎協定》（Paris Agreement）的決定，並在發出通知後一年生效。惟美國需要待至一年後，才算正式退出協定。法國愛麗舍宮表示，中法將就氣候環境問題深入討論，並在雙方簽署協議中加入「巴黎協定不可逆轉」的字眼。《巴黎氣候協定》其實是什麼？（按此閱讀更多）
美國決定正式退出《巴黎氣候協定》。（美聯社）
金正恩叔叔
韓國媒體報道，朝鮮領袖金正恩召回在海外漂泊40多年的叔叔金平日。韓媒認為，金正恩此舉是為了把人留在身邊監視，並可以防患未然，以防美國等外來勢力醞釀「金正恩代替方案」。金平日是已故朝鮮領導人金正日的同父異母弟弟，被視為「白頭血統旁系」人士。究竟金平日是何方神聖？（按此閱讀更多）
馬克龍訪華
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）抵達中國展開國事訪問。有報道引述法國官員表示，馬克龍不會迴避「禁忌」議題。馬克龍出席第二屆中國國際進口博覽會（進博會）開幕式期間，呼籲北京方面鞏固對中國市場的開放。中國國家主席習近平將與馬克龍在北京舉行正式會晤……（按此閱讀更多）
智利總統拒下台
智利示威者再次走上街頭，要求政府改善社會服務。有示威者向防暴警察投擲石頭和汽油彈。警方用催淚彈和水砲車還擊。政府指，最少六名警察受傷，其中兩人遭汽油彈擊中面部起火。總統皮涅拉（Sebastian Pinera）接受訪問時拒絕下台，希望完成餘下的兩年任期……（按此閱讀更多）
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