特朗普上任後退出的第二個「谷」　《巴黎氣候協定》是什麼

《巴黎協定》（Paris Agreement，Accord de Paris）是由聯合國195個成員國於2015年12月12日在聯合國氣候峰會上通過的氣候協議。簽約國包括中國及歐盟等。協議旨在限制溫室氣體排放導致的全球氣溫上升。

經過4年的談判之後，195個國家2015年12月12日在巴黎達成歷史性應對氣候協議，美國及中國等大國均參與其中。協定重點之一是將全球溫度上升控制在「遠低於」工業革命前水平的攝氏2度的升幅，並尋求不超過攝氏1.5度。

政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change）指出，目前全球氣溫較工業革命水平高約攝時1度。



數十年來研究人員認為全球溫度須在本世紀末時保持在攝氏2度以下，以避免發生最壞的情況，不過近年已將之改為低於攝氏1.5度。

巴黎氣候協定是2015年12月由近200個國家簽定的協議，惟特朗普讓美國退出協定，對協調查全球應對策略構成衝擊。圖為挪威屬地斯瓦爾巴群島（Svalbard）上的北極熊。（VCG）

奧巴馬帶領美國加入

協議在2016年4月22日接受國家簽署。協議在至少55個、合計排放量佔全球至少55%的國家提交批准書，才能讓其生效。同年10月5日，歐盟正式批准《巴黎協定」，它在同年11月4日正式生效。

時任美國總統的奧巴馬（Barack Obama）2016年4月以簽署行政命令的方式讓美國加入，該國同年9月正式成為簽約國。惟協議對成員國沒有法律約束力。

特朗普曾指氣候變化是一個「騙局」，國際社會及學界對此強烈反彈。（VCG）

特朗普讓美國退出

後來當選美國總統的特朗普（Donald Trump），則在上任前已說過氣候變化是一個騙局，他在競選時也不止一次稱要「取消」這個協定。他在2012年6月11日的Twitter推文也指出，「全球暖化的概念是由中國創造出來，目的是讓美國的製造業變得沒有競爭力。」他在2013年一則推文亦指出，全球暖化是一個「昂貴的騙局」（expensive hoax）。



他當選後接受《紐約時報》訪問時則說，人類活動與氣候變化有一些關連。雖然他「口風」似乎有所改變，不過仍然無法扭轉美國退出協議的命運。

2017年初上任的他將付諸行動，同年6月1日宣布美國將退出協定。在《巴黎協定》的退出機制，退出程序在11月4日開始，1年後生效，剛好是美國2020年大選後1天。

《巴黎協定》不是美國第一個退出的「群」。美國和俄羅斯官員此前一直就《中程導彈條約》談判，但進展不大。美國2019年2月1日正式宣布啟動退出條約程序。