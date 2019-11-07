【一分鐘看世界】共和黨滑鐵盧、藍點網絡vs一帶一路、墨西哥慘案

早晨，今天是11月7日，星期四。 天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

共和黨滑鐵盧

美國多個州舉行選舉，外界均視這次選舉為大選前哨戰之一。民主黨成功在維珍尼亞州取得參眾兩院多數議席，1993年來首度完全掌控維珍尼亞立法及行政機關。繼維珍尼亞州後，共和黨也可能在肯塔基州的州長選舉中敗陣。總統特朗普雖然在全國民意調查中的支持度落後，但在選舉的戰場上，情況可能大為不同：最新民調顯示，特朗普在6個關鍵搖擺州份保持競爭力……（按此閱讀更多）

美國多個州舉行選舉，共和黨慘遭滑鐵盧。（Getty Images）

藍點網絡vs一帶一路

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）出席東盟峰會時，指華府會推出「藍點網絡」（Blue Dot Network）計劃，為亞洲的「可持續發展」的計劃提供支持。外界均認為此舉是抗衡中國的「一帶一路」。為何叫「藍點網絡」？計劃的名字原來與地球照片有關……（按此閱讀更多）

中國積極發展一帶一路倡議，包括協助巴基斯坦興建新機場。（視覺中國）

墨西哥慘案

墨西哥北部有家庭在公路駕車時遭到黑幫伏擊，三名婦女和六名兒童慘遭槍殺或燒死，生還者的故事亦陸續公開。由於死者是美國公民，美國總統特朗普表示願意協助墨西哥與販毒集團「開戰」。自墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）上台後，放緩前朝「毒品戰爭」的政策，但是似乎沒有改善毒販橫行的情況……（按此閱讀更多）

中加關係緩和

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）宣布，中國將會恢復進口加拿大牛肉和豬肉。中國外交部發言人耿爽後來證實消息，並解釋是因為加拿大在輸華肉產品衛生證書簽發系統的明顯漏洞能夠「有錯就改」。加拿大前駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）分析北京解封背後原因，認為中國儲備已耗盡……（按此閱讀更多）

「習特會」押後？

路透社引述美國高官報道，總統特朗普（Donald Trump）和中國國家主席習近平的會面或延至12月，意味兩國首階段貿易協議或未能於11月簽署。雙方仍在討論協議條款和會面場地。路透社後來再引述美國高官指，華府考慮將會面押後至12月倫敦北約峰會後舉行，但仍未有最終決定……（按此閱讀更多）

必看話題文章

芬蘭海灘驚現「怪蛋」 近看才知是「冰球」 專家解釋形成原因

泰少女床上玩手機慘遭電死 疑因充電線漏電 金屬床架成兇器

維珍澳洲停飛香港至墨爾本航線 稱反修例風波影響客量

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。