【一分鐘看世界】中美分階段減稅、英國示威禁令遭推翻、黃金護照

早晨，今天是11月8日，星期五。 天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

中美分階段減稅

中國商務部表示，中美同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅。美國傳媒認為，將能夠為達成讓貿易戰降級的協議提供路線圖。同時，有報道指，美方已向中方索取習近平的行程表，研究可以在何時、何地簽署首階段貿易協議。不過如果美國拒絕採取逐步取消已經加徵關税的舉措，首階段貿易協議的談判和簽署就有可能受到影響……（按此閱讀更多）

中美同意撤銷關稅，作為首階段協議內容。（路透社）

英國示威禁令遭推翻

英國倫敦警察局10月頒令禁止環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）在市內進行示威，但英國高等法院裁定禁令違法，意味「反抗滅絕」勝出一仗。組織用不同的和平方式抗爭，包括佔路、半裸、潑灑假血等，引起不少爭議。究竟「反抗滅絕」是什麼組織？（按此閱讀更多）

環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）用盡不同方式抗爭。（Getty Images）

黃金護照

塞浦路斯政府承認「黃金護照」投資移民計劃有漏洞，並啟動程序取消26名外國入籍者的護照。彭博社引述塞浦路斯高級官員稱，一馬發展基金（1MDB）案中的關鍵人物、華裔富商劉特佐（Low Taek Jho）是其中一人。2019年5月前，申請者只需要在當地投資200萬歐元（約1734萬港元）的房地產持續3年，便可「直接獲取歐盟護照」。由於規定相對寬鬆，一直引來歐洲的批評……（按此閱讀更多）

英國大選開跑

英國大選開跑首天，首相約翰遜（Boris Johnson）遇上內閣大臣辭職、黨內領袖失言等負面風波。工黨選前亦傳出重要人事變動。英國媒體分析，大選之中可決定選民取向的重要議題，除了英國的脫歐命運外，還包括與美國的貿易協議等。保守黨支持度雖然一直領先，但戰線也有崩潰危機……（按此閱讀更多）

黃背心警暴

法國爆發名為黃背心的大規模示威，並持續多周。巴黎檢察官海茨（Rémi Heitz）指，兩名警員涉嫌於示威期間，對示威者做出暴力行為。其中一人被指掌摑示威者，另一名警員則被指向示威者掟磚，將面臨審判……（按此閱讀更多）

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