【一分鐘看世界】美國與港人同行、LVMH收購Tiffany、世遺變戰場

早晨，今天是11月27日，星期三。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
美國與港人同行
美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美國目前處於與中國達成協議的最後階段，但同時表明華府支持香港示威者，也希望看到香港有民主。特朗普被問到香港區議會選舉後，是否有說話想對香港人說。他回應指，美國和港人同行，提到與中國國家主席習近平關係良好，但同時希望香港一切順利……（按此閱讀更多）
美國總統特朗普表明華府支持香港示威者，也希望看到香港有民主。（路透社）
LVMH收購Tiffany
全球最大奢侈品集團LVMH，將美國珠寶品牌Tiffany&Co.達成協議，LVMH將以每股135美元，即總共逾162億美元（約1267億港元）收購Tiffany，創下LVMH的集團最巨額收購案紀錄，雙方預計最快可於明年中完成交易。究竟Tiffany有什麼魔力，令這個奢侈品帝國不惜一擲千金，也要買下這間美國老牌珠寶品牌？（按此閱讀更多）
全球最大奢侈品集團LVMH將以每股135美元，即總共逾162億美元（約1267億港元）收購美國珠寶品牌Tiffany&Co.。（美聯社）
總統不是國王
美國眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）指，特朗普彈劾調查報告最快下周完成，在國會12月初結束感恩節假期的休會後，會交予眾議院司法委員會。聯邦法官傑克遜（Ketanji Brown Jackson）裁定，前白宮法律顧問麥克加恩（Don McGahn）必須出席總統彈劾調查的聽證會，表明特朗普無權讓幕僚免除法律要求的行動，強調「總統不是國王」。法官判決的間接影響可謂既深且遠……（按此閱讀更多）
世遺變戰場
聯合國教科文組織的「人類非物質文化遺產代表作名錄」，一般人對此都不太着緊或理會，但對於各國來說，卻可以是一個充斥政治角力的小戰場。印度媒體報道，印度正申請把「藏醫藥」列入遺產名錄，招來中國反對。為何如此？原因不難理解，中國與印度均把藏醫藥視為自己國家的文化遺產……（按此閱讀更多）
中美貿易戰
中美貿易官員通電話，雙方就解決大家關心的核心問題作出討論，並取得共識，同意就餘下的第一階段協議磋商保持溝通。中美貿易糾紛擾攘多時，紐約聯邦儲備銀行發表研究報告指，每年合共約400億美元的關稅最終是由美國企業及顧客承擔。有美國名嘴則認為中國是敵人，貿易戰打愈久政府愈強大……（按此閱讀更多）
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