AirlineRatings：2020年全球十大最佳航空公司　國泰排第五

國際專業航空評鑑網站AirlineRatings.com公布2020年全球最佳航空公司，新西蘭航空公司（Air New Zealand）排名第一。第二名及第三名分別是新加坡航空（Singapore Airlines）及全日本航空（All Nippon Airways）。國泰航空（Cathay Pacific Airways）排名第五，較2019年的排名上升四位。

AirlineRatings.com「卓越航空公司獎」（Airline Excellence Awards）由7名經驗豐富的編輯、結合大型安全及政府審計結果，還有基於12項準則進行評選，包括機齡、旅客評價、盈利能力、投資評級、產品服務內容等，評選出2020年度最佳航空公司（Airline of the Year for 2020）。

2019年排名第一位的是新加坡航空，新西蘭航空公司從它手中奪回冠軍寶座，第6度贏得這項殊榮。

澳洲航空（Qantas）在排行榜中名列第4，同時拿下「最佳國內航空服務」（Best Domestic Service）和「最佳貴賓室」（Best Lounges）等獎項。

新西蘭航空公司（Air New Zealand）獲國際專業航空評鑑網站AirlineRatings.com選為2020年全球最佳航空公司。（VCG）

在長途航線的評選中，達美航空（Delta Air Lines）獲得美國地區最佳長途航空公司，德國漢莎航空（Lufthansa）獲選歐洲地區最佳長途航空公司，而阿聯酋航空（Emirates）和國泰航空，分別成為中東／非洲和亞太地區表現優秀長途航空公司。

AirlineRatings.com自2013年起公布全球「最佳航空公司」排名，國泰航空以往亦曾位列三甲，但2017年跌至第四位，2018年跌至第九位，2019年維持在第九位。

廉價航空公司方面，捷藍航空（JetBlue）、威茲航空（Wizz Air）、阿拉伯航空（Air Arabia）和亞洲航空/全亞洲航空（Air Asia/Air Asia X）分別是表現最佳的美國、歐洲、中東/非洲和亞太航空公司都榜上有名。