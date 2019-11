AirlineRatings：2020年全球十大最佳航空公司　國泰排第五

國際專業航空評鑑網站AirlineRatings.com公布2020年全球最佳航空公司,新西蘭航空公司(Air New Zealand)排名第一。第二名及第三名分別是新加坡航空(Singapore Airlines)及全日本航空(All Nippon Airways)。國泰航空(Cathay Pacific Airways)排名第五,較2019年的排名上升四位。

AirlineRatings.com「卓越航空公司獎」(Airline Excellence Awards)由7名經驗豐富的編輯、結合大型安全及政府審計結果,還有基於12項準則進行評選,包括機齡、旅客評價、盈利能力、投資評級、產品服務內容等,評選出2020年度最佳航空公司(Airline of the Year for 2020)。

2019年排名第一位的是新加坡航空,新西蘭航空公司從它手中奪回冠軍寶座,第6度贏得這項殊榮。

澳洲航空(Qantas)在排行榜中名列第4,同時拿下「最佳國內航空服務」(Best Domestic Service)和「最佳貴賓室」(Best Lounges)等獎項。

新西蘭航空公司(Air New Zealand)獲國際專業航空評鑑網站AirlineRatings.com選為2020年全球最佳航空公司。(VCG)

在長途航線的評選中,達美航空(Delta Air Lines)獲得美國地區最佳長途航空公司,德國漢莎航空(Lufthansa)獲選歐洲地區最佳長途航空公司,而阿聯酋航空(Emirates)和國泰航空,分別成為中東/非洲和亞太地區表現優秀長途航空公司。

AirlineRatings.com自2013年起公布全球「最佳航空公司」排名,國泰航空以往亦曾位列三甲,但2017年跌至第四位,2018年跌至第九位,2019年維持在第九位。

廉價航空公司方面,捷藍航空(JetBlue)、威茲航空(Wizz Air)、阿拉伯航空(Air Arabia)和亞洲航空/全亞洲航空(Air Asia/Air Asia X)分別是表現最佳的美國、歐洲、中東/非洲和亞太航空公司都榜上有名。