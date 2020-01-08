【一分鐘看世界】美軍被列恐怖組織、印度警唔見人、中美貿易協議

早晨，今天是1月8日，星期三。
潮濕的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
美伊劍拔弩張
伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼被美軍無人機殺死，觸發美伊局勢緊張。在他家鄉舉行的葬禮發生人踩人事件。伊朗總統魯哈尼警告美國指，永遠不要威脅伊朗，呼籲勿忘「290」；伊朗國會又通過將美國國防部列為恐怖份子，並聲稱制定13種復仇方案。美國副總統彭斯下周將發表伊朗政策。分析認為，這次斬首行動有如「班加西2.0」，特朗普或希望可以重到再來……（按此閱讀更多）
伊朗國會議員高叫口號，抗議美國殺死伊朗指揮官蘇萊曼尼（AP）
印度大學受襲 出現「無警時份」？
印度反《公民身份法》修正案示威仍未平息，作為抗議主力一所大學卻遭到蒙面暴徒手持鐵通和石頭無差別攻擊，導致多名師生受傷。事件中警方被批執法遲緩，引發學生不滿而掀起更多示威。涉事的大學左翼思想盛行，指控事件與親政府的右翼學生組織有關，矛頭更宜指總理莫迪……（按此閱讀更多）
印度有學生抗議1月5日在賈瓦哈拉爾尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）發生襲擊事件，多名蒙面暴徒向師生施襲，造成多人受傷（Reuters）
中美貿易前景
中美距離達成第一階段貿易協議的日期未定，中國官媒《環球時報》稱兩國近期或簽署協議。對於中美前景，屬鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅與白宮前顧問班農對談，提到北京「七宗罪」，又呼籲美國撤離中國供應鏈……（按此閱讀更多）
戈恩預告爆料公開陷害者
日產前董事戈恩棄保潛逃黎巴嫩，媒體透露稱協助戈恩的團隊曾多次到關西機場視察，又指戈恩乘坐新幹線都大阪。東京地方檢察廳特搜部指控戈恩妻子卡蘿爾涉嫌作虛假證供，向卡蘿爾發布逮捕令。日媒報道指，相信卡蘿爾與戈恩都是在黎巴嫩。戈恩在接受訪晤時則透露，已掌握確切證據，證明日產汽車內部有人計劃發動「政變」，並預告透露陷害者的名字……（按此閱讀更多）
印度巴士輪姦案被告判死刑
轟動一時的印度巴士輪姦案告一段落，4名被告被判處絞刑。案中23歲醫科實習生辛格與友人登上一輛無牌巴士後，遭6人輪姦並用鐵通性侵，最終傷重不治。辛格的母親聞訊後情緒激動，認為愛女終於得到公義……（按此閱讀更多）
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