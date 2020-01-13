【一分鐘看世界】伊朗墜機真相、馬克龍讓步背後、英王室危機峰會

早晨，今天是1月13日，星期一。
天冷的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
伊朗民眾示威 不滿拖延公布空難原因
伊朗承認錯誤擊落客機，造成176人死亡，據稱飛彈直射駕駛艙，意外也導致眾多乘客人心惶惶。伊朗首都德黑蘭有民眾示威抗議，不滿當局隱瞞真相，美國總統特朗普盛讚示威者，並稱一直站在伊朗人民一方。另有２拍英國駐德黑蘭大使馬凱爾有份參與非法集會而遭伊朗當局拘留，歐洲國家紛紛譴責。回顧空難的經過，伊朗前後花了3日再承認責任，不過德黑蘭政府從否認到承認的表現又意味什麼呢……（按此閱讀更多）
伊朗德黑蘭的英國大使館外有民眾示威，舉起最高精神領袖哈梅內伊的畫像（AP）
法國大罷工奏效？
法國全國大罷工踏入第38天，示威持續觸發警民衝突仍未止息，更有片段流傳防暴警察以警棍毆打手無寸鐵示威者。連日示威也令法國政府開始作出讓步，總理菲利普表示政府已準備放棄退休制度改革方案中把獲取提高退休金年齡的決定。分析認為，雖然示威聲勢有減弱，但形勢似乎難阻總統馬克龍成為罷工下的另一手下敗仗……（按此閱讀更多）
法國反對退休金改革的罷工踏入第38日，市面仍然有示威遊行（Reuters）
英國王室四巨頭開會
英國哈里王子與夫人梅根退出王室高級成員身份，消息震驚各界。英國傳媒報道，威廉王子對該決定感到難過，又謂自己與弟弟已經是分開的存在；消息甚至惹來特朗普同情英女王。哈里夫婦有此決定，可能會選擇在英國和加拿大兩邊生活，或意味他們要在兩國繳交龐大的稅款，而王室四巨頭也將特意為哈里的離去而舉行危機峰會……（按此閱讀更多）
外媒看台灣大選
台灣大選塵埃落定，多國祝賀蔡英文勝選台灣總統，並期望繼續合作交流。不少外國媒體認為，中國大陸政府對台灣的現有立場，都是對蔡英文有利因素。另外也有媒體認為，雖然兩岸議題成為蔡英文致勝的關鍵，但日本媒體擔心日本為了與中國打好關係而可能犧牲與台灣的交情……（按此閱讀更多）
利比亞停火協議
利比亞的黎波里政府，與由軍事強人哈夫塔領導的國民軍在俄羅斯和土耳其的斡旋下，達成停火協議，持續多年的利比亞內戰暫時有望停止。不過有協議達成後，首都仍然傳出槍聲，交戰雙方仍互相指責，並且未有終止將對方趕走的立場。在利比亞國內複雜的軍事同盟結構下，相信和平之路仍有待實踐……（按此閱讀更多）
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