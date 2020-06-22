【一分鐘看世界】特朗普出師不利、中美密會之用？印度想怎報復？

今天是6月22日星期一。在開始新一周的工作之前，你需要知道的國際新聞：

造勢集會有凶兆？

美國總統特朗普6月20日在俄克拉何馬州塔爾薩市（Tulsa）舉行自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來首場大型競選集會，在接近2小時的集會中談及多個議題，包括強調他的管治強大、稱新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）是「Kung Flu」，還以鼓吹分化及仇恨的字詞形容反對警察暴力與種族歧視的示威者。

他6月15日曾說，這次集會將是座無虛席，但特朗普在進場一刻，會場幾乎有一半是空席。特朗普過了相當「多事」的一周，負面新聞與不利的民調數字，消息是接踵而至，這可能是象徵着，特朗普未來的選情籠罩在陰霾之中，甚至有「破產」的風險……（按此閱讀更多）

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誰令特朗普「嬲豬」？

美國總統特朗普大抵過了不愉一周，但不只因為俄克拉何馬州塔爾薩市造勢活動的「出師不利」。他在一星期以來，第三次在法院判決的失敗，先是6月15日周一，美國最高法院歷史性判決，指民權法保障性小眾人士（LGBT）不被歧視。不論是結果以及有份裁決的大法官取態，看來都不是他所樂見的。

最高法院18日裁定，阻止特朗普政府中止前朝奧巴馬（Barack Obama）時代的「追夢者計劃」。特朗普政府自上任以來把美國的犯罪及問題怪罪於非法移民，並誓言廢除相關法案，這次判決被視為對特朗普政府的一個重擊。

美國司法對特朗普發出的Three Hit Combo（三連擊），是哥倫比亞特區聯邦法院20日駁回特朗普入稟的禁制令，讓前國家安全照顧博爾頓（John Bolton）的新書可如期出版。（按此閱讀更多）

點圖瀏覽新書封面、內頁及部分已曝光的爆炸性內容 不少與香港及六四有關：

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中美密會「建設性」何在？

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪6月17日在美國夏威夷會晤美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。會晤前，外界對這場會晤似多有期待，但是會晤之後，兩國幾個行動讓外界對這次談話的效果產生質疑。然而，這場被外界質疑「無果而終」會晤，在中國官方看來，仍然是具有「建設性」的，為什麼？

分析認為，這更像是大選期間的特定安排。真正決定兩國前路的並非這些「米高峰外交」，而是有無類似貿易戰、科技戰的「實質外交」。這確保兩國在實質外交上的平穩，相互交待事情的底細。（按此閱讀更多）

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印官倡經濟傷害中國

中印6月15日爆發邊境衝突造成印軍20死76傷。曾任印度陸軍總司令的交通部長V. K.辛格（V. K. Singh）6月20日表示，中國解放軍死亡人數逾40人，比印方多一倍；但他沒提供證據。這是印度首次就中國解放軍在這一輪衝突中的死傷回應。

V. K.辛格說印度對中國引致本國軍人傷亡的回應，第一件可做的是抵制中國商品，「讓我們從經濟上傷害他們，接下來的事情就會發生」，他也說印度有很多可用的方法。（按此閱讀更多）

中印邊境大量軍隊集結，想了解更多，請放大觀看：

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