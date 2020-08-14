【一分鐘看世界】美企向白宮表態、凍肉惹禍？中東和平曙光

今天是8月14日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

蘋果迪士尼反對WeChat禁令

中美角力愈演愈烈，美國總統特朗普（Donald Trump）再談香港，直指香港在中國控制下永遠不會成功，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則雖然指目前不是冷戰2.0，但形容中國威脅比蘇聯更甚，他又暗示美方或將有更廣泛的行動，另一邊廂，美國媒體傳出美方將要求孔子學院註冊為外國使團的消息，蓬佩奧其後公布正式決定，助理國務卿史迪威（David Stilwell）強調此舉並非將孔子學院逐出美國。但另一方面，蘋果、迪士尼等10多間美企向白宮表達對「WeChat禁令」憂慮。

外界盛傳中美將在8月15日舉行視像會議，評估第一階段貿易協議，但美媒報道，中國遠未兑現第一階段貿易協議承諾……（按此閱讀更多）

美媒8月13日報道，蘋果、迪士尼等10多間美企向白宮表達對「WeChat禁令」憂慮。圖為2020年7月在佛州迪士尼樂園（Getty）

凍肉惹禍？

深圳公布對進口巴西雞翼驗出有病毒，引來港人高度關注。事實上，巴西當地多間肉類生產商工廠爆發疫情，法官甚至頒令要求一間肉類生產商為全部員工檢測。在「零確診」破功的新西蘭，當地也有冷凍倉庫出現群組感染，升至17人，源頭或來自貨物進口。不過世衛則繼續大派定心丸……（按此閱讀更多）

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金正恩的「奇幻電影」

揭發水門事件成名的資深記者伍德沃德（Bob Woodward）9月將出版新書《憤怒》（Rage，暫譯），當中會公開有關總統特朗普（Donald Trump）的秘聞，更有他與朝鮮領袖金正恩25封從未曝光的私人信件，原來在其中一封信中，金正恩將二人的關係描述成一部「奇幻電影」（fantasy film）……（按此閱讀更多）

賀錦麗與拜登的「牙齒印」

賀錦麗成為拜登副手後繼續受到關注，尤其是大家忘不了她曾在拜登針鋒相對的「牙齒印」，但民調更指出，賀錦麗將可幫助吸納女性、年輕人甚至部份共和黨人的選票，有助「大殺三方」。

至於有意參選的美國饒舌歌手Kanye West則被爆料曾與總統特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）及女婿庫什納（Jared Kushner）密會，進一步加深外界揣測他出選目的是否助特朗普「鎅」走拜登的黑人選票......（按此閱讀更多）

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