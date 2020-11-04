美國大選2020｜Covfefe以外的子彈橫飛　特朗普Twitter治國的玩法

美國大選2020將至，美國總統特朗普（Donald Trump）Twitter帳戶推文卻沒有比往常更多，原因是：他發文是全天候的多。被形容為以Twitter治國的特朗普，早在2016年首度參選時，已將Twitter的宣傳力量利用得出神入化，惟4年下來他與美國官員、外國領袖、美國民眾、不同媒體以至Twitter本身，已發展出非常複雜的關係，實非單以愛與恨二字所能說明。

【美國大選2020・特朗普・拜登】提起特朗普的推文，讓我們先從它們帶來的談資說起。2017年5月31日凌晨他推文稱：「雖然傳媒持續有負面的covfefe」。句子不但未完成，還留下謎一樣的covfefe一字。它不但讓不少網民化身偵探，更成為一個被人從Twitter玩到Facebook的「梗」（笑點）。它是特朗普這個「惹火」的Twitter帳戶為數不多、沒什麼言語暴力殺傷力較低的推文之一。

有訊息、有針對性的推文還是佔多，而且不時以重複發布來加深人們的印象（例如老是常出現的Make America Great Again）。他推文中常見的主題就是白宮認為媒體對總統及華府不公平。不時有看特朗普Twitter的人應該都對「假新聞」這個詞不陌生，根據社交媒體跟蹤工具Tweet Binder截至10月16日的統計，他發布的推文中，519條推文提及假新聞。

特朗普2009年5月4日開始玩Twitter，直至16日已發布45,375條推文。他在2020年內已發布4,383條推文，這相當於每天大概發布15條推文。

他一直使用自己的個人帳戶@realDonaldTrump，而非總統專用帳戶@POTUS。經過特朗普日以繼夜地「精心經營」，Tweet Binder稱，@realDonaldTrump這個帳號現時市值約11.5萬美元。

那些Tweet都說什麼？

特朗普一般情況下在Twitter發文是為了什麼呢？《紐約時報》整合他的推文分析並於2019年11月4日報道，特朗普的Twitter個人帳戶上，有1.1萬多條推文都在抨擊他人，對象從參與「通俄門」調查的人、美國聯儲局、黑人球星，到亞馬遜行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）都有。他另有570條推文攻擊移民，36條稱傳媒為「人民公敵」。

除了抱怨別人，他還會在Twitter宣布國內外大事，例如他2019年3月21日稱美國是時候完全承認以色列擁有戈蘭高地（Golan Heights）的主權，以及2018年12月20日指國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）翌年2月底退休。

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他亦有在Twitter幫人「改花名」和讚美人，包括他本人。特朗普稱讚自己推文有超過2,000條，16次自稱為大家「最喜愛的總統」。他有183條推文吹噓自己有幾「叻」，舉行活動時有多少民眾參與或者獲得多少掌聲。除此之外，他還讚揚獨裁者132次。

報道稱，他罵人的推文近一半是從上午6時至10時發布，而這個時段的特朗普大多時候都沒有顧問在身邊。

不良影響

特朗普曾轉發最少145個未經驗證、發布陰謀論或者極端主義內容的帳戶。當中20多個帳戶已遭Twitter封號。這些帳戶包括白人種族主義者、盲反穆斯林人士以美國組織匿名者Q（QAnon）的信徒。

匿名者Q除了是個組織，亦是一種涉及「深層國家」（Deep State）與戀童癖的陰謀論，有關組織的支持者相信美國存在一個反特朗普的「深層政府」，且前國務卿希拉里（Hillary Clinton）、前總統奧巴馬（Barack Obama）和荷里活影帝湯漢斯（Tom Hanks）等一連串民主黨政客和名人皆是崇拜撒旦的戀童癖者陰謀組織成員。

根據媒體監察機構「媒體對美國很重要」（Media Matters for America）的統計，截至10月15日，特朗普已至少258次轉推宣揚QAnon陰謀論的推文，這些推文分別來自至少150個Twitter用戶。

除助長極端分子外，特朗普使用Twitter亦造成政府訊息對外發布混亂的情況，影響白宮行政工作。舉個例子，特朗普曾在Twitter上抱怨彈劾調查和要求司法部介入中止通俄調查，需要白宮出來幫他澄清。

不讓特朗普發文可以嗎？

既然特朗普發Twitter會造成這些不好的影響，那可以不讓他用Twitter嗎？這個問題從白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）口中就能獲得答案，她曾說：「他需要發推文就像我們需要吃飯一樣」。但其實他的這種日常所需會為其幕僚、下屬和民眾等造成困擾，Twitter公司就是其中一個受害者。

特朗普與Twitter公司糾紛

假若有虛假資訊在Twitter平台泛濫，負責管理平台的Twitter公司責無旁貸。特朗普身為總統，影響力非同一般人，他在社交媒體上轉發或發表未經證實的推文通常都會引起外界關注，甚至會有人信以為真。Twitter因此承受壓力。步入大選年，Twitter公司與特朗普的關係愈來愈緊張。

Twitter在5月26日向特朗普一則推文附上連結，建議讀者點擊有關句字「獲得有關郵寄選票的事實」，暗示特朗普散布虛假資訊。特朗普當晚便發推文反擊，稱Twitter「完全扼殺自由言論」。

美國大選2020：特朗普5月26日發布的2條推文被Twitter加上「事實核查」標籤。（Twitter@realDonaldTrump）

特朗普28日簽署行政命令，要求聯邦通訊委員會（FCC）檢討是否修訂《通訊傳播正當行為法》（Communications Decency Act）第230條，讓社交媒體更難管制用戶言論。除此之外，特朗普還以聯邦政府機構的廣告費作威脅，又要求國會修改相關法律。

他在簽署行政命令當晚曾「試水溫」發布一條寫着「當搶掠開始，槍擊也將開始」（When the looting starts, the shooting starts）的推文，Twitter其後以「褒揚暴力」為由將此推文隱藏，變相表明不會屈服於特朗普的威脅。

美國大選2020投票日11月3日即將來臨，Twitter公司之後會恢復平靜生活，抑或未來4年會繼續動蕩，現時仍是未知之數。美國未來總統將重用正式的社交媒體賬戶「@POTUS」，還是會繼續像現在這樣，依然使用2個賬號？讓我們拭目以待。