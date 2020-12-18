一分鐘看世界｜馬克龍確診新冠肺炎、美國疫情、38州再控告Google

今天是12月18日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

馬克龍確診

新型冠狀病毒（COVID-19）繼續肆虐全球，至今有多名政要都分別確診，最新就有法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）。愛麗舍宮總統府12月17日宣布，馬克龍對病毒呈陽性反應，因此須在家中隔離並「遙控」帶領國家。而多名近日曾與他有接觸的人士和外國領袖都紛紛被迫居家檢疫……（按此閱讀更多）

新冠肺炎：法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）12月17日證實確診，他在前一日曾與葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa）會面，期間他有戴上口罩。（AP）

美國的「群體免疫」大計

美國的新型冠狀病毒疫情同樣持續嚴峻，當地的單日死亡人數再創新高。雖然疫苗開始應市，傳染病專家福奇 （Anthony Fauci）預計最少仍有大半年時間才可以回復正常生活。提到疫苗，輝瑞（Pfizer）的疫苗獲美國緊急授權使用後，預計日內亦獲歐盟「開綠燈」。不過在阿拉斯加就接連有醫護人員接種後出現不良反應，當局強調接種計劃不受影響，副總統彭斯（Mike Pence）及總統當選人拜登（Joe Biden）則準備「身先士卒」為大家增加信心。

但話說回來，美國的確診人數一直高企，當地就有專家曾經作出大膽的建議，在保護年長及高危人士的同時，縱容年輕一族受感染，從而實現群體免疫的目標……（按此閱讀更多）

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科技企業是非纏身

大型科企Google面對多宗訴訟，美國再有38州入稟控告Google壟斷，涉濫用搜尋市場優勢排除競爭者，這是該企業過去2個月來遭入稟控告的第3宗訴訟。Google之前在12月16日面對美國德克薩斯州（Texas）牽頭的10個州政府的訴訟，指控對方在廣告操作方面有不當行為，認為該公司違反《反壟斷法》。

至於蘋果公司（Apple）的新私隱政策則要求所有iPhone的應用程式要先取得用戶批准，才可在手機上追蹤用戶行動，但就惹來Facebook的公開抨擊……（按此閱讀更多）

後疫情經濟

疫情打擊全球經濟，如何刺激經濟復蘇成為各地政府的重要議題。美國就多次推出紓困方案，包括準備表決新一輪總值9000億美元的救市方案。聯儲局亦公布新一輪議息結果，決定維持利率不變，同時承諾繼續買債。而隨着疫苗面世，後疫情時代開始受到重視，世界經濟論壇的《全球競爭力報告》建議各國開始著手復蘇問題……（按此閱讀更多）

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