越南下龍灣觀光船暴雨中翻沉　最少38死　倖存女泣：救不出更多人

越南廣寧省下龍灣（Halong Bay）一艘編號為QN-7105觀光船7月19日在暴風雨中翻覆，事發後當局緊急展開搜救。



越南海軍20日凌晨1時30分指出，船隻已被翻正並拖回岸邊，救難人員在船艙內再尋獲3具遺體，讓罹難總數升至38人，另有10人獲救、仍有5人下落不明。

越南廣寧省下龍灣一艘編號為QN-7105觀光船19日在暴風雨中翻覆（Facebook@Việt Nam News）

根據VnExpress報道，這宗意外發生在19日13時30分左右，當時觀光船正載著48名遊客和5名船員，沿着二號航線遊覽下龍灣，預計當天下午返回港口。不料航行至木頭洞（Hang Đầu Gỗ）以東時，原本晴朗的天氣驟變，烏雲密布、雷雨冰雹齊下，強風掀起巨浪，將長24公尺、載重12噸的觀光船翻覆，僅剩船底露出水面。

事發後，越南當局立即調動近300人參與搶救，包括海軍、海岸警衛、邊防部隊、廣寧省軍區及救難警察，並出動約30艘船艇。海軍還派出超過20名隸屬126旅的水中特戰隊員深入搜尋。

倖存的38歲L女回憶事發當下的情況，當時她和丈夫、兩名孩子同在船上，如今家人仍下落不明。她表示，當時船身準備翻覆時，自己剛好坐在船尾，才找到出口逃生，但外面正下着雷陣雨，她必須浸泡在冷海水中，還不斷嘗試潛回船艙救人。

「第一次鑽進去沒成功，我再上來換氣，接著又潛進去，但裏面氧氣已經不夠了。」



她哽咽表示，雖然自己有游泳、潛水經驗，仍無法救出更多人，只能協助另一名女子脫困，

「我只希望大家都平安，真希望我能救更多人。」



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另一名倖存者43歲H男則指出，他與13名大人、1名孩童同行，當時船遭強風襲擊開始傾斜，「大家都嚇到跌倒。」他說，自己在船艙內已穿好救生衣，深吸一口氣潛水逃出，但因泳技不佳，被浪打散漂離船隻約1公里，近3小時後才被經過的漁船救起。

目前救援行動仍在進行，然而根據越南國家氣象水文預報中心指出，颱風韋帕正朝越南北部逼近，今晚起當地風力將自6級逐漸增強至11級，陣風可達14級，浪高達2至4公尺，靠近風眼處浪高更可能達3至5公尺，搜救面臨更多挑戰。

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