減肥｜英國三寶媽「戒掉一食物」激減25公斤　變健康教練超勵志

英國一名三寶媽因為愛吃芝士，一年甚至砸下超過1,200英鎊（約12,432港元）買芝士。



這樣的飲食習慣讓她得到第二型糖尿病，於是痛定思痛，決心戒掉「芝士癮」，之後也真的減重25公斤，還成為健康教練。

英國媽媽卡索戒掉吃芝士後成功減掉25公斤，還成為健康教練，分享成功秘訣。（IG@castle7908）

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據《每日郵報》（Daily Mail）報道，41歲的卡索（Lucy Castle）是3個孩子的媽。為了方便、快速，她常常選擇高熱量、低營養的食物吃。其中她最愛吃的，就是法國麵包沾融化的芝士，平常還會吃朱古力和薯片等零食。

2024年3月，她出現頭暈、盜汗、手腳麻等症狀，去就醫時才發現自己得了第二型糖尿病。為了陪伴孩子，她決心改變自己的飲食習慣，開始認真減肥。雖然她一開始的減肥方式並不健康，但後來還是成功減下25公斤。

在減肥的過程中，她除了戒掉芝士，也開始自己料理食物，吃富含蛋白質、蔬菜等健康的食材。她開心地表示，在減肥之前她常常覺得膝蓋、背部和髖關節疼痛，現在則充滿活力，能陪孩子一起跑跳。

不僅如此，她也成為減重和健康教練，在線上幫助想瘦身的女性減肥。不過專家提醒，卡索一開始採取的是極低熱量的飲食法，雖然的確能有效減肥，卻可能會有副作用。婦科營養專家高德斯坦（Lisa Goldstein）表示，女性若長期攝取過低的熱量和碳水化合物，可能會影響賀爾蒙，導致排卵中斷、經期異常等問題，建議減肥前應審慎評估體質，並詢問專家意見。

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