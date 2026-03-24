沙特王儲據報敦促特朗普繼續對伊朗戰爭　王毅阿拉格齊通話｜最新

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】 以色列、美國與伊朗衝突持續，引發全球石油危機，《香港01》持續更新最新消息。



中東局勢3月24日重點：

．特朗普政府正評估扶植伊朗議會議長加利巴夫列為掌權者

．以色列傳媒Ynet報道，阿拉格齊在與美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）通話時表示新任最高領袖穆傑塔巴同意與美國談判及達成協議

．美國總統特朗普表示過去兩天與伊朗進行良好、富有成效對話，已指示暫緩打擊伊朗發電廠和能源設施5天，惟伊朗方面否認與美方有任何接觸

．黎巴嫩已驅逐伊朗駐該國大使

．菲律賓宣布進入國家能源緊急狀態；斯洛文尼亞實施臨時燃料配給；日本準備釋出國家石油儲備



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香港時間3月24日

【22:20】中共中央政治局委員、外交部長王毅應約同伊朗外長阿拉格齊通電話。阿拉格齊通報地區局勢發展演變的最新情況，感謝中方提供緊急人道主義援助。表示伊朗人民更加團結在一起，抵禦外來侵略行徑，維護國家主權和獨立。伊方致力於實現全面停戰而不僅僅是暫時停火。霍爾木茲海峽對所有人開放，船隻可以安全通過，但正在交戰的國家不在考慮之列。希望各方採取的舉措有利於推動局勢降溫而非升級衝突。期待中方為促和止戰繼續發揮積極作用。

王毅重申了中方的原則立場，強調所有熱點問題都應通過對話談判解決，而不應使用武力。談起來總比打下去好。這符合伊朗國家和人民的利益，也呼應了國際社會普遍願望。希望各方抓住一切和平機會和窗口，儘快啟動和談進程。中方將繼續秉持客觀公正立場，反對侵犯別國主權，積極勸和止戰，致力於地區和平穩定。

【22:08】以色列傳媒Ynet報道，阿拉格齊在與美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）通話時表示新任最高領袖穆傑塔巴同意與美國談判及達成協議

【22:01】路透社引述德黑蘭三名高級消息人士稱，自戰爭開始以來，伊朗的談判姿態急劇強硬，革命衛隊對決策的影響力日益增強，如果調解努力促成嚴肅的談判，伊朗將要求美國做出重大讓步。

美媒：沙特王儲敦促特朗普繼續對伊戰爭

【21:31】《紐約時報》報道，聽取過美國官員相關談話簡報的人士透露，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）一直在敦促特朗普繼續對伊朗的戰爭，並辯稱美以軍事行動是重塑中東的「歷史性機遇」。報道引述知情人士透露，穆罕默德認為，只有推翻伊朗的強硬政府，才能消除海灣地區的長期威脅。

美媒：特朗普政府評估扶持伊朗議長掌權可能

【19:25】菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）周二宣佈進入國家能源緊急狀態，已成立委員會以確保燃料、食品、藥品、農產品和必需品的有序流通、供應、分配和供應。

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