伊朗戰爭｜泰國51歲貨車司機排10小時入油　翌日被發現陳屍後座

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第28日之際，伊朗封閉霍爾木茲海峽導致亞洲多國面臨石油短缺的情況。據泰國媒體報道，一名泰國貨車司機3月25日（周三）被發現死於巴蜀府一間加油站的車內，據報他之前在排隊入油隊伍中等候超過10個小時。



伊朗戰爭導致亞洲能源危機：

據泰媒Thaiger報道，51歲的貨車司機Phut Nutchabut據報失聯，原因是其所屬貨運公司的老闆無法透過電話聯繫到他。在電話無人接聽後，老闆追蹤貨車最後已知的停車位置，發現貨車仍然停在奎武里縣（Kui Buri district）的PTT加油站。

2026年3月27日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第28日之際，伊朗封閉霍爾木茲海峽導致亞洲多國面臨石油短缺的情況。據泰國媒體報道，一名泰國貨車司機25日（周三）被發現死於巴蜀府一間加油站的貨車內，據報他之前在排隊入油隊伍中等候超過10個小時。（網絡圖片）

老闆其後聯繫加油站，並要求一名工作人員檢查貨車。工作人員發現Phut Nutchabut躺在後座上，已經死亡，當時引擎仍在運轉。工作人員立即通知其老闆，並向奎武里警察局報案。

警方表示，初步調查顯示，Phut Nutchabut於3月24日晚上10時53分駕車進入加油站，並將車停好，貨車被發現時已在加油站停留超過10小時。

警方懷疑Phut Nutchabut進入加油站是為了在入油隊伍中佔據靠前的位置，並在等待期間在貨車內睡着了。

對車輛的進一步檢查發現其中一扇車窗有一條小縫隙，警方認為一氧化碳因此進入車廂。過量吸入一氧化碳被認為是潛在死因之一。

2026年3月27日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第28日之際，伊朗封閉霍爾木茲海峽導致亞洲多國面臨石油短缺的情況。據泰國媒體報道，一名泰國貨車司機25日（周三）被發現死於巴蜀府一間加油站的貨車內，據報他之前在排隊入油隊伍中等候超過10個小時。（網絡圖片）

然而，警方也表示，Phut Nutchabut可能本身已有病，或許只是在加油站停車休息。死因仍在調查中，需等候驗屍結果。