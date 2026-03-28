伊朗指摧毀杜拜境內烏克蘭反無人機系統倉庫　基輔否認｜最新

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】自美國、以色列2月28日聯手攻擊伊朗後，德黑蘭反擊，戰爭爆發，更牽連中東多國如阿聯酋、沙特等，戰事持續逾一個月，霍爾木茲海峽大受影響，引發全球石油危機，本文會持續更新最新消息。



中東局勢最新重點：

．伊朗革命衛隊指摧毀位於杜拜的烏克蘭反無人機系統倉庫，烏克蘭外交部否認。



．伊朗革命衛隊稱發現美軍的兩個「藏匿點」，第一個藏身處位於杜拜，藏匿400多人，第二個藏匿100多人，伊朗方面稱用精確導引導彈和無人機對這兩個藏身處展開打擊。



．也門胡塞武裝證實向以色列發射導彈，這是自今次伊朗戰爭爆發以來首次，此標誌該組織正式加入衝突，增加事件演變至更大規模地區對抗的可能性。



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香港時間3月28日

【22:55】根據黎巴嫩媒體報道，在以色列對黎巴嫩南部的攻擊中，一輛傳媒用車遭襲，3名黎巴嫩記者喪生。

【21:45】中東局勢持續惡化，能源價格受此影響仍未回落。埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）3月28日推出臨時政策以應對能源危機，要求部份地區的公共場所、商業中心與餐廳必須在晚上9時關閉，為期一個月；還要求放緩國家建設項目，為期兩個月。

烏克蘭否認反無人機系統倉庫遭毀

【19:50】在伊朗革命衛隊指摧毀位於杜拜的烏克蘭反無人機系統倉庫後，烏克蘭外交部作出否認，指是謊言。

【18:45】伊朗半官方的法斯通訊社（Fars News Agency）報道，伊朗革命衛隊的導彈「摧毀」位於杜拜的烏克蘭反無人機系統倉庫。

在伊朗戰爭爆發多天後，烏克蘭表示派出逾200名反無人機專家至中東國家，協助抵禦空襲。

伊朗：用導彈無人機襲美軍2「藏匿點」

【18:23】伊朗革命衛隊稱在過去的幾個小時，發現美軍的兩個「藏匿點」，第一個藏身處位於杜拜，藏匿400多人，第二個藏匿100多人，伊朗方面稱用精確導引導彈和無人機對這兩個藏身處展開打擊。

伊朗革命衛隊並指此釀成美方傷亡，在數小時以來救護車忙著運送死傷者，包括美軍指揮官和士兵。

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