伊朗指摧毀杜拜境內烏克蘭反無人機系統倉庫　基輔否認｜最新

撰文：成依華 張涵語 張子傑 蕭通 羅保熙 洪怡霖 官祿倡 王海
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【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】自美國、以色列2月28日聯手攻擊伊朗後，德黑蘭反擊，戰爭爆發，更牽連中東多國如阿聯酋、沙特等，戰事持續逾一個月，霍爾木茲海峽大受影響，引發全球石油危機，本文會持續更新最新消息。

中東局勢最新重點：

．伊朗革命衛隊指摧毀位於杜拜的烏克蘭反無人機系統倉庫，烏克蘭外交部否認。

．伊朗革命衛隊稱發現美軍的兩個「藏匿點」，第一個藏身處位於杜拜，藏匿400多人，第二個藏匿100多人，伊朗方面稱用精確導引導彈和無人機對這兩個藏身處展開打擊。

．也門胡塞武裝證實向以色列發射導彈，這是自今次伊朗戰爭爆發以來首次，此標誌該組織正式加入衝突，增加事件演變至更大規模地區對抗的可能性。

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香港時間3月28日

【22:55】根據黎巴嫩媒體報道，在以色列對黎巴嫩南部的攻擊中，一輛傳媒用車遭襲，3名黎巴嫩記者喪生。

【21:45】中東局勢持續惡化，能源價格受此影響仍未回落。埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）3月28日推出臨時政策以應對能源危機，要求部份地區的公共場所、商業中心與餐廳必須在晚上9時關閉，為期一個月；還要求放緩國家建設項目，為期兩個月。

伊朗戰爭引發能源危機　埃及放緩國家項目建設　部份地區商業宵禁

烏克蘭否認反無人機系統倉庫遭毀

【19:50】在伊朗革命衛隊指摧毀位於杜拜的烏克蘭反無人機系統倉庫後，烏克蘭外交部作出否認，指是謊言。

【18:45】伊朗半官方的法斯通訊社（Fars News Agency）報道，伊朗革命衛隊的導彈「摧毀」位於杜拜的烏克蘭反無人機系統倉庫。

在伊朗戰爭爆發多天後，烏克蘭表示派出逾200名反無人機專家至中東國家，協助抵禦空襲。

伊朗：用導彈無人機襲美軍2「藏匿點」

【18:23】伊朗革命衛隊稱在過去的幾個小時，發現美軍的兩個「藏匿點」，第一個藏身處位於杜拜，藏匿400多人，第二個藏匿100多人，伊朗方面稱用精確導引導彈和無人機對這兩個藏身處展開打擊。

伊朗革命衛隊並指此釀成美方傷亡，在數小時以來救護車忙著運送死傷者，包括美軍指揮官和士兵。

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特朗普若盯上伊朗石油出口終站「哈爾克島」　出兵風險有多大？美國臨時豁免制裁生效　印度近八年來首次購買伊朗液化石油氣特朗普放寬對俄羅斯和伊朗石油制裁　兩黨批「恐為敵人輸送資金」
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