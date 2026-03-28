伊朗戰爭引發能源危機　埃及放緩國家項目建設　部份地區商業宵禁

中東局勢持續惡化，能源價格受此影響仍未回落。埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）3月28日推出臨時政策以應對能源危機，要求部份地區的公共場所、商業中心與餐廳必須在晚上9時關閉，為期一個月；還要求放緩國家建設項目，為期兩個月。埃及財政部長稍晚則表示，埃及下個財政年度的債務償還金額將增加5%。



這張攝於2026年3月2日的設計圖片中，可以看到3D列印的石油設施模型以及一張顯示霍爾木茲海峽、伊朗及阿聯酋位置的地圖。（Reuters）

根據這項臨時政策，除南西奈省（South Sinai）、盧克索（Luxor）、阿斯旺（Aswan）、紅海省的胡爾加達（Hurghada）與馬爾薩阿拉姆（Marsa Alam），以及開羅及吉薩省的尼羅河沿岸設施地區之外，所有一般公共設施、旅遊與娛樂設施、休閒與社區設施必須在平日晚上9時關閉。

在每周四、周五、公眾假期及總理指定的日子，其關閉時間可延後至晚上10時，此外，速遞送貨服務可豁免，應維持24小時全天運作。

部份行業與設施可獲豁免，包括超市、雜貨店、麵包店、藥房、水果蔬菜店、家禽店及批發市場，位於住宅區內的工作坊及工藝業，還有位於機場、碼頭及火車站內且持有旅遊許可的餐廳與咖啡廳。