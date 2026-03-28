特朗普：堅信自己是和平使者　伊朗必須解封「特朗普海峽」｜有片

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第29日之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在一個公開場合表示，他真心相信自己是一位和平使者（peacemaker），希望後世的人會這樣記住他。特朗普又疑似出現口誤，指伊朗必須解封「特朗普海峽」（Strait of Trump），他指的應該是伊朗現時封鎖的霍爾木茲海峽（Strait of Trump）。



據美媒報道，在佛羅里達州邁阿密海灘舉行的一個投資峰會上，特朗普總統發表演講時談到希望後世的人如何記住他。

特朗普表示：「我知道這麼說可能不太合適，但我希望人們記住我是一位偉大的和平使者——因為我真心相信自己是一位和平使者。現在可能看不出來，但我認為自己是一位和平使者。」

此外，特朗普在演講中誤將霍爾木茲海峽稱為「特朗普海峽」。

特朗普向現場觀眾表示：「我們正在談判，如果能取得一些成果就太好了。他們（伊朗）必須打通它，他們必須打通特朗普海峽。啊，我指的是霍爾木茲海峽。」

特朗普其後馬上糾正自己的言論：「對不起，我非常抱歉。真是個可怕的錯誤。」但他其後又開玩笑地說。 「假新聞會說他無意中說了。不，我可不會犯錯。很少。」

特朗普過去一段時間要求伊朗立即全面重開霍爾木茲海峽，否則他將「摧毀」伊朗的發電廠。3月26日，特朗普稱與德黑蘭的「談判仍在進行中」，將向伊朗發電站發動襲擊的最後期限推遲10日，至美東時間4月6日晚上8時（本港時間4月7日上午8時）。