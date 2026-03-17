伊朗戰爭｜特朗普只能冀望訪華行程真的只會押後一個月

3月16日，特朗普（Donald Trump）終於公開要求押後其原計劃在3月31日至4月2日訪問中國的行程，表示要留在華府處理伊朗戰爭。

此前，特朗普在與《金融時報》的訪問中看似將他訪華與否同中國會否應他要求派出軍艦幫忙打通霍爾木茲海峽扯上關係，被不少媒體解讀為其對中國的威脅。

不過，其後美國財長貝森特（Scott Bessent）已澄清兩者無關。中國外交部發言人林劍亦表示注意到美方就有關其言論解讀的「不實報道」所作出的澄清，聲明中方就特朗普訪華事宜「保持着溝通」。

雖然貝森特和國務院副總理何立峰15、16日一連兩天在巴黎舉行磋商，並就一些議題取得初步共識，不過根據此前《南華早報》、彭博等媒體的報道，中方早就對美國在特朗普訪華前的準備不足有所不滿。

從特朗普原初的角度來看，2月底對伊朗開戰，最多打個十天八天就可以推翻神權政府，又或者落實「委內瑞拉模式」。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

若然此劇本成真，到其訪華之際，一切塵埃落定，特朗普剛好就可以用戰勝總統的強人姿態到訪，就算跟習近平會面只是搞搞排場，最多落實一些農產品採購、半導體出口、對美投資、持續經貿對話之類的共識，而並沒有在台灣或俄烏之類的核心議題上達到什麼重大協議，對特朗普而言，也是非常威風的場面－－中美是G2，美國也確實鬥不過中國的稀土戰，但特朗普拿着「制服」兩個中國友好國家（委內瑞拉、伊朗）的戰績而來，中國在行動上未有阻止、在言詞上也沒有批評得太過激烈，特朗普當然會自認為美國還是勝中國一籌。

如今，伊朗戰爭陷入霍爾木茲海峽被封的泥沼之中，特朗普的原初劇本已經無法如期上演。

而在具體事務上面，除非特朗普真的準備好在台灣問題等焦點議題上和習近平談成「大Deal」，否則圍繞關稅的經貿問題其實此刻真的談來無謂。

圖為2026年3月15日，中美代表在法國巴黎舉行經貿會談前，國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）握手。（新華社圖片）

美國最高法院2月判定特朗普的「緊急狀態關稅」違法之後，美國去年開打的關稅戰正處於百廢待興的階段。特朗普只以《貿易法》122條款向全世界徵收只可以維持150天的10％關稅，並於3月11日向美國的最主貿易夥伴（包括中國、歐盟、日本、韓國、墨西哥、印度、台灣等等）啟動《貿易法》301條款調查，部署開徵新關稅。

特朗普關稅新招未出，包括中國在內的國家又如何接招？

而去年10月特朗普和習近平達成的中美貿易「停戰」，要到本年11月才到期。除了這次特朗普訪華之外，習、特二人本年還有另外三次見面的機會。要在一年貿易停戰之上建立起新的中美貿易架構，還有頗長的時間，並不急於一時。

從特朗普的角度來看，如果中美真的有「大Deal」能夠達成，最佳的時機當然也是等到習近平本年預計回訪美國才正式敲定宣布。

這種背景也許就能解釋為何美方對於這次特朗普訪華行程並沒有太充足的事前準備。

2025年6月22日，插圖可以看見一條3D打印的輸油管後面是一張顯示霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和伊朗的地圖。（Reuters）

上面提到的彭博報道引述復旦大學美國研究中心主任吳心伯的意見，稱中國的第一議程是台灣，不是貿易、投資和科技。

特朗普如果真的要在台灣問題上改變美國政府既有的態度，如何在觀感上不減美國的威風是大前提。

一個被困在伊朗戰爭泥沼的美國總統，當然不適宜來中國討論這一種中美「大Deal」。

而且，即使特朗普並非要同中國就台灣問題達成新共識，伊朗戰爭難題未解，也會喧賓奪主，變成了中美元首會晤的非正式主題。特朗普任何可被視為對中國妥協的言論或行動，都難以避免被扣上在伊朗戰爭中求助中國的解讀。這對中美關係的維繫也絕無好處。

綜上所述，特朗普此時主動推遲訪華，在觀感上和實際上，也是一個在伊朗戰局發展不如特朗普原初所願之際無可避免的決定。特朗普此刻唯一可以希冀的是，他的訪華行程真的會如他所說的大約只推遲一個月。