黃金破位 「大炮一響黃金萬兩」失靈了？｜點經

正值戰爭滿月之際，黃金又一次站上市場輿論中心，只是這輪熱度並非源於漲價，而是價格走低。中東地緣政治局勢依然膠着，前景不明。按照傳統的市場邏輯，地緣政治風險的急劇攀升理應成為黃金等避險資產的強勁催化劑。

然而，近期黃金價格的走勢卻與這一邏輯背道而馳：3月以來，黃金價格下跌幅度已超過15%。特別是近一週以來，黃金價格連續破4500、4400、4300、4200和4100美元五大關口。直至特朗普（Donald Trump，又譯川普）聲稱與伊朗進行了「強有力」的對話，黃金價格才V型反彈。面對「亂世黃金」邏輯的暫時失靈，市場不禁產生疑問：地緣政治動盪加劇，為何金價卻顯著下跌？



德意志銀行在研報中統計了 1987 年以來的29次危機事件後黃金的表現：其中24次，黃金在事件發生後的25個交易日內，都出現過低於事發當天價格的階段性回落。這也說明，即便危機出現，持有黃金也並不等於穩賺。

看回本輪金價走勢，其實是先沖高、再回落。美以伊相關衝突發生在當地2月28日周末，3 月 2 日開盤後，黃金確實出現了快速拉升。倫敦金現貨一度突破5400美元 / 盎司，距離前期 5598 美元的歷史高點僅一步之遙。但隨後交易日，金價明顯回落。

「黃金還能不能買」，是市場一直在追問的問題。(Reuters)

這一輪黃金暴跌，是兩個核心邏輯，和兩組「力量」共同作用的結果：

首先，全球流動性預期驟然轉向，構成本輪金價調整的核心底層邏輯。地緣衝突推動油價快速上行，帶動市場通脹預期再度升溫，資金轉而密集押注美國聯儲局維持高利率、歐英央行進一步加息。這種快速轉向的偏鷹政策預期，對高度依賴流動性環境的黃金形成直接壓制，成為金價回調的主要動力。目前，市場對美聯儲 10 月底前加息概率升至 50%，甚至存在 12 月再度加息的可能，與此前降息預期形成明顯反轉，直接觸發了金價下行。

2026年2月3日，金價於歷史高位回落後，買賣黃金的商店依舊生意興旺（Reuters）

美債收益率持續走高，美元指數強勢反彈，持有黃金的機會成本大幅上升。相比於能帶來穩定利息的美債、現金，資金自然會拋棄無收益的黃金，轉而湧入美元、美債等生息資產，這是黃金下跌最核心的原因。

其次，地緣衝擊下的基本面分化，美元升值產生虹吸效應。在中東地緣政治危機中，全球主要經濟體受到的衝擊呈現顯著的非對稱性。得益於頁岩油氣革命，美國現已成為全球重要的能源淨出口國。國際能源價格的飆升不僅不會對其造成斷油的物理風險，反而能增厚其出口收益。

其面臨的主要風險在於通脹反彈對利率環境的衝擊及其次生風險。但相比之下，歐洲和亞洲等高度依賴能源進口的經濟體則面臨嚴峻的輸入性通脹與供應鏈斷裂風險。這種基本面的嚴重分化，推動全球避險資本回流美元。與此同時，由於國際黃金以美元計價，強勢美元在計價端也對金價構成了下行壓力。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在一個公開場合表示，他真心相信自己是一位和平使者（peacemaker），希望後世的人會這樣記住他。特朗普又疑似出現口誤，指伊朗必須解封「特朗普海峽」（Strait of Trump），他指的應該是伊朗現時封鎖的霍爾木茲海峽（Strait of Trump）。（X@RapidResponse47）

而從「外力」來看，一方面前期漲幅過高疊加技術面破位，放大了本輪下跌幅度與速度。金價經過連續多年上行，已積累大量獲利籌碼，且始終未出現較為充分的中級調整。在關鍵支撐位失守後，獲利盤集中離場，再疊加程序化交易的集中拋售，共同推動金價快速下探，形成短期急跌行情，形成「下跌-拋售-再下跌」的循環。

地緣政治衝突對金價的推升其實存在一個閾值。一般而言，只要地緣動盪推高了市場的風險溢價，但尚未嚴重到破壞全球金融體系的流動性，避險資金就會流入金市。例如，在2022年2月俄烏衝突爆發初期，地緣恐慌情緒迅速發酵，黃金價格隨之出現顯著上升。然而，一旦危機跨越閾值，引發了跨市場的恐慌性拋售與流動性擠兌，黃金也會遭到無差別拋售以換取現金。在這種極端情境下，其避險屬性會暫時讓位於流動性需求。

黃金一直是外界的避險工具。（Reuters）

另一方面，也需要看到，並非「亂世買黃金」不靈了，而是黃金太能避險了。不少「大買家」意外大甩賣。3月光是土耳其，就拋售了58.4噸黃金儲備。土耳其是全球最大黃金買家之一。過去5年累計購進量，高居全球第三，僅次於中國、波蘭。

總而言之，本輪下跌的核心是流動性預期收緊，技術破位與程序化拋盤只是加速因素，所謂中東集中拋售黃金，更多是市場用來渲染恐慌情緒的噱頭。之所以突然拋售，並非看空，而是救急。美伊衝突導致能源成本上漲，干擾了土耳其央行「去通脹」策略，不得不拋售部分黃金用於維持里拉匯率。

早在2025年10月，越南河內民眾排隊買金的情況（Universal Images Group via Getty Images）

波蘭的情況也相似，它此前一直大手筆買買買。去年9月硬生生把黃金儲備比例從20%提高到30%，拼命囤金。不過，波蘭央行最近也提出議案，計劃出售130億美元黃金儲備。因為地緣動盪推高了安全需求，錢袋子不夠用，只能賣金回血，填補軍費開支。急需現金時，能賣掉的往往是流動性強的硬資產。

那麼後市如何？短期內，高波動率還將是常態。一方面，在經歷前期深度回調後，金價在技術面上存在超跌修復的訴求，部分資金可能會入場博弈反彈機會，從而加劇盤面震盪。另一方面，只要全球權益市場的拋售潮尚未企穩，美元指數繼續維持在階段性高位，且跨市場流動性緊張的局面未能緩解，黃金作為優質高流動性資產，依然面臨被機構拋售以填補流動性缺口的下行勢能。

2026年1月29日，在浙江省湖州市德清縣禹越鎮的一家金店，店員在整理黃金首飾。（新華社）

黃金的價格將會不停在金融流動性屬性與價值儲藏屬性之間切換。中長期內，國際貨幣體系重塑的底層邏輯沒有改變，黃金仍是全球央行戰略性配置的重要資產。拋開短期的流動性與通脹擾動，支撐黃金長期牛市的核心驅動力尚未發生逆轉。