伊朗戰爭擾動能源供應 全球食用油走勢充滿變數
撰文：林嘉敏
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路透社3月17日引述行業資深人士米斯特里（Dorab Mistry）報道，伊朗戰爭引發的能源供應中斷提高對生物柴油（biodiesel）需求，但這使得全球主要食用油的價格走勢充滿變數。
米斯特里是印度消費品公司Godrej International的董事，也是食用油領域最受關注的分析師之一，他對供應和價格的預測往往會影響市場走勢。
上周，伊朗威脅對途經霍爾木茲海峽的船隻開火，以回應美以聯合襲擊，國際油價隨即飆升至近4年高位。這使得以植物油生產生物燃料的經濟性大幅提升。
當前食用油價格大幅上漲，導致需求疲軟，市場對生物柴油寄予厚望。米斯特里指出「戰時市場行為總是非常不同的，哪種因素主導價格走勢，還有待觀察」。
受市場情緒帶動，馬來西亞棕櫚油價格本月以來已上漲14%，目前交易價超過每噸4600令吉（約9205港元），已高於競品豆油。作為全球最大的植物油買家，印度不願以更高的價格展開新的採購，多批原定發往印度的南美與黑海豆油貨物取消。
米斯特里表示，儘管印度的芥菜油馬上進入供應，但進口量的減少將助長食用油價格。
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