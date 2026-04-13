中東戰火波及體育產業　F1及歐美盃取消損逾20億　運動用品恐漲價

近期，中東局勢雖有緩和，但戰火未熄。硝煙之下，體育產業受到的影響，遠比想象中複雜。美以與伊朗軍事衝突爆發以來，大量國際體育賽事已被直接或間接波及，造成鉅額經濟損失。



例如，原計劃在卡塔爾舉辦的歐美盃足球賽已被迫取消。該賽事原定由西班牙隊對陣阿根廷隊，據外媒援引業內人士估計，涉及總金額可能達6000萬歐元（約5.5億港元）。如今，只能隨着賽事的取消而化為虛影。

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再例如，原定4月舉行的F1巴林站與沙特站及配套賽事取消，或造成高達2億美元（約15.6億港元）的經濟損失，直接影響2026年F1第二季度整體收入。

又例如，亞冠精英聯賽西亞區淘汰賽一度陷入停擺；體操單項世界盃多哈站取消；原計劃在卡塔爾舉辦的世界電單車錦標賽與世界汽車耐力錦標賽被迫延期……

一場戰爭，讓中東多國以大型國際體育賽事為載體，塑造現代活力與戰略雄心的國家形象瞬時黯淡。

近年來，中東多國積極佈局體育產業，大力引進國際賽事，逐漸成為世界體壇的重要版圖。以沙特為例，該國不僅在國內聯賽中成功引進C朗拿度（C. Ronaldo，又譯C羅）、賓施馬（又譯：本澤馬）等大牌球星，還積極承辦世俱盃、電競世界盃、WTA年終總決賽等高水平賽事，並已確定在2034年舉辦足球世界盃。

卡塔爾同樣在體育產業領域發力。據媒體報道，2024年卡塔爾入境遊客超500萬人，旅遊業約佔國內生產總值的8%，其中體育旅遊佔比約1%，體育產業已成為其經濟發展的重要增長點。

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清華大學經管學院體育產業發展研究中心主任王雪莉接受三里河採訪時表示，近年來，中東地區憑藉國家戰略支持及鉅額資金佈局，推動全球體育中心發生遷移，如今卻被戰事按下了暫停鍵。

戰火燒到中東地區國家的體育品牌聲譽和商業價值，也將對全球體育產業產生深遠影響。過去多年，中東資本通過收購、贊助等方式，已成為全球體育產業的重要力量，美以伊衝突將影響其後續操作。

王雪莉認為，中東主權財富基金投資全球體育，本質是將國家財富配置到全球穩定優質資產中。當前形勢下，中東資本可能強化全球投資，以實現保值增值和分散風險。

她說：「鑑於當前情勢，短期內達成的併購等交易總數可能下降。因為這類操作將受政治和地緣衝突影響，一些重大併購案將經歷更漫長的審查期和更復雜的輿論環境。」

更令人擔心的是，戰爭導致石油價格暴漲的影響，已輻射至全球體育產業鏈的諸多環節。

小到具體賽事，據外媒報道，超級GT賽事可能取消原定6月在馬來西亞雪邦賽道的比賽，原因是當地政府擔憂潛在的燃料短缺，要求暫停部分大型活動。

大到體育用品，作為體育用品的重要原料，以石油為原料的合成纖維價格暴漲，或拉動體育用品價格上漲，威脅普通運動愛好者的「錢袋子」。

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中東戰火正以前所未有的方式衝擊全球體育產業，但體育所能代表的，遠非簡單的得與失。4年前，在卡塔爾世界盃小組賽中，伊朗隊與美國隊曾正面相遇。儘管比賽對抗激烈，但場外的兩國觀眾一起載歌載舞、享受體育帶來的快樂的畫面令人印象深刻。

當戰火熄滅，體育終將成為連接分歧、重建希望的紐帶。只是在那一天到來之前，全球體育產業仍需為這場衝突買單。

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