泰國民眾搶購燃油加劇短缺　多府基礎設施受擾　有外賣員無法開工

美伊衝突導致國際油價不斷上漲，在泰國引發民眾搶購燃油，加劇供應短缺，擾亂多個府的基本服務和日常生活。



泰國部分地區的醫院、地方救援隊、市政當局的垃圾車等都減少或暫停非緊急情況的行動，以節約燃料。醫院面臨的壓力最大，孔武里府一家醫院配備了三台應急發電機，以備不時之需。

泰國油價限令結束前 人們在加油站大排長龍：

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泰國政府對柴油零售價設定的每公升33泰銖（約7.9港元）上限3月17日結束，油價將逐步調漲。當晚，各地司機和電單車騎士紛紛湧入油站排隊添油。

油站業者說，多個地區燃油供應告急。清萊一些油站限制司機每次加油不得超過100公升，或最多1000泰銖（約239.3港元）。曼谷部分油站甚至規定每次加油不得超過600泰銖（約143.6港元）。

泰國政府說，燃料短缺主要是分銷瓶頸和連鎖油站需求激增所致，並稱全國供應仍充足，儲備量可維持100天。

能源部官員沙拉武（Sarawut Kaewtathip）說，政府已指示六家煉油廠滿負荷運轉；當局也已從安哥拉（Angola）和美國獲得額外供應，公眾無須恐慌搶購或過度囤積。

不過，曼谷外賣員甲諾邦指責政府撒謊：「油站要麼關門，要麼沒油，他們說得等油罐車來加滿。那我怎麼工作？」

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柬埔寨向新馬尋求燃油供應

在柬埔寨，政府正增加從新加坡和馬來西亞進口燃料，彌補越南和中國的供應缺口。

柬能源部長高洛達那18日告訴路透社：「我們仍能從中國進口少量燃料。我們與道達爾（TOTAL）和雪佛龍（Chevron）等全球供應商建立了牢固的合作關係，他們能幫助降低部分風險。」

受中東局勢影響，自上周以來，柬埔寨的6300家油站中，有近2000家因燃油短缺而暫時關閉。

菲律賓喊停調漲交通費措施

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）18日則喊停此前一天當局宣佈的交通費漲價措施，以免加重人民負擔。他說：「現在不是調高車資的時候……我們要支持通勤者、工人、學生及所有使用公交系統的人。」

他也承諾加快發放燃油補貼，以支持交通運輸從業人員。

中東戰爭不僅推高國際油價，也導致化肥價格居高不下。菲律賓擔心出口商無法履行合同，正與中國、俄羅斯、印度及白羅斯磋商，以保障化肥供應。

菲農業部長小勞雷爾（Francisco Tiu Laurel Jr）說，他已與中國駐馬尼拉大使井泉會面，後者保證北京不會凍結出口化肥。目前，菲律賓的化肥庫存可維持到5月底。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】