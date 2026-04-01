伊朗戰爭｜日本近2800種食物價格擬上漲　時隔半年現大規模漲價潮

最新調查結果顯示，日本4月將有2798種食品計劃漲價。這是自2025年10月以來，日本食品市場時隔半年再次出現單月逾2000種商品漲價的情況。帝國數據庫將此定性為「2026年的首波漲價潮」。



日本共同網報道，帝國數據庫3月31日發布的調查結果顯示，與去年同期超過4000種食品漲價相比，此次數量減少了約三成。

從品類上看，蛋黃醬、沙律醬等「調味料」漲價數量最多，達1514種；「加工食品」（如即食麵、罐頭）有609種；「酒類及飲料」則有369種，對象包括威士忌和燒酒。

漲價主要源於原材料價格上漲。同時，電力與燃氣等能源以及包裝材料成本的上升也構成推漲因素。

鑑於美國與以色列的衝突導致原油供應不穩定，預計未來塑料薄膜等材料以及電力、燃料成本將持續攀升。帝國數據庫負責人預測：「2026年下半年，漲價趨勢可能會進一步加劇。」

2026年3月13日，日本東京，中東局勢持續惡化之際，日本汽油價格受影響飛漲，圖為一處加油站內貼出的致歉告示，稱油價因中東局勢漲價。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

