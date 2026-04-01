伊朗戰爭｜日本近2800種食物價格擬上漲 時隔半年現大規模漲價潮
撰文：聯合早報
出版：更新：
最新調查結果顯示，日本4月將有2798種食品計劃漲價。這是自2025年10月以來，日本食品市場時隔半年再次出現單月逾2000種商品漲價的情況。帝國數據庫將此定性為「2026年的首波漲價潮」。
日本共同網報道，帝國數據庫3月31日發布的調查結果顯示，與去年同期超過4000種食品漲價相比，此次數量減少了約三成。
從品類上看，蛋黃醬、沙律醬等「調味料」漲價數量最多，達1514種；「加工食品」（如即食麵、罐頭）有609種；「酒類及飲料」則有369種，對象包括威士忌和燒酒。
漲價主要源於原材料價格上漲。同時，電力與燃氣等能源以及包裝材料成本的上升也構成推漲因素。
鑑於美國與以色列的衝突導致原油供應不穩定，預計未來塑料薄膜等材料以及電力、燃料成本將持續攀升。帝國數據庫負責人預測：「2026年下半年，漲價趨勢可能會進一步加劇。」
本文獲《聯合早報》授權轉載
伊朗封霍爾木茲海峽爆最嚴竣能源危機 為何亞洲「死先」？｜去片原油危機衝擊日本民生 物價恐飆漲 溫泉缺燃料被迫停業伊朗戰爭觸發能源危機亞洲多國擬重啟WFH 李在明籲縮淋浴時間伊朗戰爭｜印度能源短缺民眾憂「斷氣」 10日內搶購40萬部電磁爐