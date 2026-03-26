美以伊衝突爆能源危機：石油供應缺口擴大　全球PMI下跌恐陷滯脹

一些石油公司高層和能源部長警告，美以伊衝突引發的全球能源危機正在加劇，各國政府至今採取的緊急應對措施，未能彌補戰爭造成的石油與天然氣供應缺口。



一年一度的CERAWeek能源會議本周在美國能源之都休斯敦召開。這是繼2022年俄烏戰爭爆發初期，會議再次於全球能源危機期間舉行。

2026年3月23日，在美國休斯頓舉行CERAWeek能源技術周​​。（GettyImages）

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由於伊朗封鎖航運要道霍爾木茲海峽，全球每天損失多達2000萬桶中東石油，能源、化肥和石化產品價格隨之飆升，迅速波及各經濟體和供應鏈。

目前，世界各國政府正把破紀錄的4億桶戰略石油儲備投入市場，美國也豁免了對部分伊朗與俄羅斯石油的制裁，以便供應短缺的煉油商能夠購買這些石油。沙特阿拉伯和阿聯酋則通過繞開霍爾木茲海峽的管道，維持部分石油出口。

作為最依賴中東石油的地區，亞洲在目前的能源危機中首當其衝。亞洲各國正採取措施降低能源消耗，包括實行四天工作制、呼籲民眾減少出行、儘量使用樓梯而非電梯等。

但科威特石油公司首席執行官薩巴赫（Sheikh Nawaf Al-Sabah）3月24日在CERAWeek上形容，這些臨時措施「甚至連杯水車薪都算不上」。

2026年3月12日，印度民眾排長龍購買液化石油氣（Reuters）

日本經濟產業省經濟、貿易與工業部兼國際事務副部長松尾剛彥也指出，各國協調釋放戰略儲備，並不足以填補供應缺口。

德國經濟部長賴歇和殼牌（Shell）公司首席執行官薩萬（Wael Sawan）預計，如果美以伊戰爭持續，歐洲可能在4月份面臨能源供應短缺。

薩萬說：

我們正嘗試與各國政府合作，提醒他們須要採取的各種措施，包括需求、儲存和採購方面的措施。

薩萬補充說，由於缺乏準備，歐洲和世界其他地區將面臨更艱鉅的挑戰。

「問題在於，我們更多是處於反應式應對的模式。最好的能源戰略，是那些實際上着眼於未來五到十年，並從現在就開始建立韌性的戰略。」

分析：增長放緩 通脹上升情況令人擔憂

標普全球編制的3月份採購經理人指數（PMI）數據顯示，由於中東戰爭與供應鏈受阻導致燃油價格飆升，商業活動已開始放緩，物價則在上漲。

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其中，美國和歐元區的綜合指數均低於經濟師預期，澳洲同類指標驟降至顯示經濟突然收縮的水平。在印度，工廠活動放緩至2021年以來的最弱水平。

與此同時，多項價格指標飆升，德國的投入成本通脹達到三年多來的新高，英國製造業的類似指標錄得自1992年以來最大漲幅。

標普全球市場情報首席商業經濟師威廉姆森（Chris Williamson）指出：

3月份的PMI初值顯示，中東爆發戰爭後，經濟增長放緩和通脹上升的局面令人擔憂。衝突帶來更多不確定性並推高生活費，使企業需求受到衝擊。

美國3月份PMI初值降至51.4，為11個月新低，低於2月份的51.9。PMI高於50，反映經濟總體較上月擴張。歐元區3月份PMI跌至50.5，為10個月來的低點，低於2月份的51.9，表明經濟增長接近停滯，需求疲軟。

威廉姆森說，歐元區已敲響滯脹警鐘，美國出現滯脹的風險也可能增加。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】