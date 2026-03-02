中東戰火蔓延旅遊業　伊朗旅行團首當其衝　台灣業者嘆4月恐泡湯

美伊戰火導致中東多國領空一度關閉，不少經杜拜轉機的歐洲團行程大亂。根據台灣觀光署統計，2月28日至3月2日期間，去回程共64團、1725名旅客受到影響，各大旅行社紛紛啟動應變機制，協助旅客改班或安排住宿，但滯留海外一天恐燒掉十多萬元（台幣）。



這場衝突造成航空大亂，不僅首當其衝的中東航線受影響，歐洲航線也被波及。阿布扎比和迪拜要求酒店為為滯留旅客延長住宿服務，費用由政府承擔。阿聯酋民航總局宣布，約有2萬200名旅客受影響，已重新安排部分航班並提供臨時住宿和餐飲。

有台灣旅客在杜拜遇到美伊衝突，經過一晚待在酒店躲避，但路上還是有很多人車。（一葉草的白袍手札提供）

台灣觀光署說明，旅客參加旅行社辦理之中東或歐洲團，因戰爭影響致中東領空關閉航班取消，屬於不可歸責於雙方當事人之事由，旅客取消行程得依國外旅遊定型化契約相關規定辦理，即旅行社於扣除行政規費及已支付之必要費用後應將餘款退還旅客，旅客亦得與旅行社協調延後出團或轉團。若旅遊途中因航班取消致旅客滯留當地，所增加之費用應由旅行社負擔，不得向旅客收取。

業者分析，以每團30人計算，滯留一天可能就要花費15萬元（約3.7萬港元），若以歐洲最低標準的三星級酒店換算，一人住宿費約5000元（約1241港元）。即便改機票航班，一人抓3萬元（約7500港元）也要一次花費近90萬元（約22.5萬港元）。至於自由行旅客，因戰爭屬於高度系統性及不可預測風險，大部分保險恐怕不在保障範圍內。

業者表示，伊朗團通常在4月出團，今年4月眼看又出不了團，首當其衝的是伊朗團，接下來伊拉克團可能也會受到影響。台灣各大旅行社目前受影響情況包括：雄獅旅遊有1團在杜拜，歐洲及亞非線約300人受影響；東南旅遊已協助取消無法出發的旅客；可樂旅遊超過百人需從杜拜轉機；鳳凰旅行社則有3團83人滯留歐洲。目前業者預估機場將關閉至3日，但何時能完全恢復仍難以預測，觀光署將持續關注及適時回應。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】