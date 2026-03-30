英國動物園水豚脫逃　躲過無人機搜救犬　河畔悠閑曬太陽 | 有片

據《衛報》3月28日報道，英國漢普郡馬威爾（Marwell Zoo）野生動物園一隻年僅九個月大、名為桑巴（Samba）的水豚（capybara）早前從園區脫逃，至今仍在搜捕中。園方已動用專業搜救犬與熱成像無人機進行全方位搜捕。



桑巴與其姊妹探戈（Tango）3月16日從薩福克郡的農場轉移至馬威爾動物園，惟第二天便從臨時圍欄的破洞逃脫。探戈已迅速尋回，但桑巴至今在逃。

據報道，牠曾出現在動物園約2英里外的Owslebury村的一間酒吧，後又被人發現牠在Twyford村河畔曬太陽。目擊者描述牠行動迅捷，被狗吠驚擾後立即潛入水中消失。

馬威爾動物園執行長Laura Read表示，水豚是群居動物，首要任務是安全尋回桑巴並讓牠與姊妹團聚。南安普敦大學工程部門成員Dr Mark Pickering就指出，儘管使用類似急難搜救的科技，但「在廣闊棲地中尋找如此小的動物極具挑戰性」。

英國漢普郡馬威爾（Marwell Zoo）野生動物園一隻年僅九個月大、名為桑巴（Samba）的水豚（capybara）早前從園區脫逃，園方呼籲公眾幫忙尋找。（Marwell Zoo）

水豚來自於南美，奔跑時速可達22英里（約35公里），擅長游泳，因此十分善於躲避追捕。

事件在當地引發關注，許多居民手持漁網，自發在戶外尋找桑巴蹤跡。園方已設立24小時專線，呼籲民眾若發現桑巴切勿驚擾，應立即通報。