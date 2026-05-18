伊波拉病毒｜港專家形容演變速度快　倡發旅遊健康警示籲免赴疫區

非洲再度爆發伊波拉病毒（埃博拉：學名：Orthoebolavirus zairense，舊名：Ebolavirus）疫情，剛果民主共和國錄得336宗疑似個案，有87人死亡，烏干達亦有一宗死亡病例。



香港感染及傳染病科專科醫生曾祈殷今日（18日）指，估計未來兩至三星期，當地疫情有機會進一步轉差，建議當局發出清晰的旅遊健康警示，提醒港人盡量避免前往當地，並加強向入境旅客宣傳，讓他們主動申報健康狀況。



不過，曾祈殷認為港人暫毋須過分恐慌，又強調伊波拉病毒並不屬於呼吸道疾病，「唔會話你就咁行過一個病人就會即刻受到感染」。



圖為在剛果民主共和國一張提醒民眾提防伊波拉病毒的海報（Getty）

今次由較罕見病毒株引爆發 特性仍有待觀察

曾祈殷在商台節目《在晴朗的一天出發》中指，伊波拉病毒以往多在非洲爆發，在已知的6種病毒株中，較常聽到的是薩伊型（Zaire），但今次爆發是由較罕見的本迪布焦型（Bundibugyo）引起。該病毒株過去僅爆發過三次，可導致嚴重出血，由於數據有限，其特性仍有待觀察。

本迪布焦型病毒沒有任何疫苗或特定療法

曾祈殷表示，薩伊型目前已有疫苗及特定藥物治療，但本迪布焦型至今仍沒有任何疫苗或特定療法。他認為，當地的實際感染數字極可能未如實反映，而根據外媒報道，疫情已擴散至當地人口密集、交流頻繁的地方，以及商業重鎮，如金礦重鎮等；無國界醫生亦對短時間內湧現大量有病徵及死亡個案表示憂慮。

曾祈殷：未來兩至三星期疫情有機會進一步轉差

他續說，疫情已出現跨地區蔓延，演變速度極快，當地有關部門已呼籲鄰近國家必須採取緊急應變行動。曾祈殷估計，未來兩至三星期疫情有機會進一步轉差，當前首要是盡快截斷傳播鏈。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷。（資料圖片/梁鵬威攝）

在傳播途徑方面，曾祈殷強調伊波拉病毒並不屬於呼吸道疾病，不會透過飛沫或空氣傳播，「唔會話你就咁行過一個病人就會即刻受到感染」。要受到感染，必須直接接觸到患者的體液、血液或嘔吐物，因此前線醫護人員有著極大風險。

此外，伊波拉病毒的潛伏期為2至21天，患者會在出現徵狀後才具有傳染性，早期病徵與感冒或腸胃炎相似如發燒、腹瀉等，曾祈殷提醒醫護人員診症時務必詳細詢問旅遊史。由於目前坊間並無快速測試工具，若臨床上有高度懷疑，必須即時通報衞生防護中心，再進行血液檢測。

他又稱，目前當地已有4名醫護人員受影響或不幸染疫離世，反映出提供醫療服務的地方已出現「醫源性傳播」的傳播鏈，認為醫護人員必須加緊留意。

檔案照片：2026年5月16日，在剛果民主共和國伊圖裡省布尼亞證實爆發涉及邦迪布吉奧菌株的伊波拉病毒後，一名男子從救護車上被抬到布尼亞綜合轉診醫院。（Reuters）

航空業從業員切勿徒手處理旅客嘔吐物

為防範疫情引入，本港現已啟動戒備級別，嚴密監察入境人士的體溫及啟動應變機制。曾祈殷提醒，在處理體液時必須格外小心，防護服、口罩及手套等保護裝備不可或缺。他亦提醒航空業從業員，若發現機上有旅客嘔吐或發燒，切勿徒手處理。

由於部份西非國家內地有商業往來，而本港與內地往來頻繁，曾祈殷認為港府應在口岸設立健康警示，提醒市民如非不得已切勿前往非洲等地；不能單靠體溫檢查，必須讓入境旅客知悉非洲爆發情況，並呼籲有相關接觸史及病徵的人士主動申報。曾祈殷表示，本港醫院對此已有所準備，本港市民暫時毋須過分恐慌，但需每日留意疫情進展，以及內地會否出現首宗個案等。