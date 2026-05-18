伊波拉病毒｜港專家形容演變速度快 倡發旅遊健康警示籲免赴疫區
非洲再度爆發伊波拉病毒（埃博拉：學名：Orthoebolavirus zairense，舊名：Ebolavirus）疫情，剛果民主共和國錄得336宗疑似個案，有87人死亡，烏干達亦有一宗死亡病例。
香港感染及傳染病科專科醫生曾祈殷今日（18日）指，估計未來兩至三星期，當地疫情有機會進一步轉差，建議當局發出清晰的旅遊健康警示，提醒港人盡量避免前往當地，並加強向入境旅客宣傳，讓他們主動申報健康狀況。
不過，曾祈殷認為港人暫毋須過分恐慌，又強調伊波拉病毒並不屬於呼吸道疾病，「唔會話你就咁行過一個病人就會即刻受到感染」。
今次由較罕見病毒株引爆發 特性仍有待觀察
曾祈殷在商台節目《在晴朗的一天出發》中指，伊波拉病毒以往多在非洲爆發，在已知的6種病毒株中，較常聽到的是薩伊型（Zaire），但今次爆發是由較罕見的本迪布焦型（Bundibugyo）引起。該病毒株過去僅爆發過三次，可導致嚴重出血，由於數據有限，其特性仍有待觀察。
本迪布焦型病毒沒有任何疫苗或特定療法
曾祈殷表示，薩伊型目前已有疫苗及特定藥物治療，但本迪布焦型至今仍沒有任何疫苗或特定療法。他認為，當地的實際感染數字極可能未如實反映，而根據外媒報道，疫情已擴散至當地人口密集、交流頻繁的地方，以及商業重鎮，如金礦重鎮等；無國界醫生亦對短時間內湧現大量有病徵及死亡個案表示憂慮。
曾祈殷：未來兩至三星期疫情有機會進一步轉差
他續說，疫情已出現跨地區蔓延，演變速度極快，當地有關部門已呼籲鄰近國家必須採取緊急應變行動。曾祈殷估計，未來兩至三星期疫情有機會進一步轉差，當前首要是盡快截斷傳播鏈。
在傳播途徑方面，曾祈殷強調伊波拉病毒並不屬於呼吸道疾病，不會透過飛沫或空氣傳播，「唔會話你就咁行過一個病人就會即刻受到感染」。要受到感染，必須直接接觸到患者的體液、血液或嘔吐物，因此前線醫護人員有著極大風險。
此外，伊波拉病毒的潛伏期為2至21天，患者會在出現徵狀後才具有傳染性，早期病徵與感冒或腸胃炎相似如發燒、腹瀉等，曾祈殷提醒醫護人員診症時務必詳細詢問旅遊史。由於目前坊間並無快速測試工具，若臨床上有高度懷疑，必須即時通報衞生防護中心，再進行血液檢測。
他又稱，目前當地已有4名醫護人員受影響或不幸染疫離世，反映出提供醫療服務的地方已出現「醫源性傳播」的傳播鏈，認為醫護人員必須加緊留意。
航空業從業員切勿徒手處理旅客嘔吐物
為防範疫情引入，本港現已啟動戒備級別，嚴密監察入境人士的體溫及啟動應變機制。曾祈殷提醒，在處理體液時必須格外小心，防護服、口罩及手套等保護裝備不可或缺。他亦提醒航空業從業員，若發現機上有旅客嘔吐或發燒，切勿徒手處理。
由於部份西非國家內地有商業往來，而本港與內地往來頻繁，曾祈殷認為港府應在口岸設立健康警示，提醒市民如非不得已切勿前往非洲等地；不能單靠體溫檢查，必須讓入境旅客知悉非洲爆發情況，並呼籲有相關接觸史及病徵的人士主動申報。曾祈殷表示，本港醫院對此已有所準備，本港市民暫時毋須過分恐慌，但需每日留意疫情進展，以及內地會否出現首宗個案等。