伊波拉｜魯比奧：不容任何病例傳入美國
撰文：蕭通
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美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）5月27日出席內閣會議時稱，絕不容許任何伊波拉（Ebola）病例傳入美國。目前，剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果或剛果金）已逾900宗懷疑個案、220人疑因感染死亡。
路透：美國擬於肯尼亞建隔離設施
魯比奧表示，國務院和包括疾病控制與預防中心（CDC）、衞生與公眾服務部（HHS）等單位，「正非常努力地」將疫情控制在已受影響國家，特別是剛果民主共和國，並已就此增加支援力度。
路透社同日引述兩名美國官員稱，美國正在與非洲國家肯尼亞（Kenya）磋商，在當地開設隔離設施，用於安置可能曾接觸伊波拉病毒的美國公民，該計劃暫未獲肯尼亞政府批准。
美媒：於剛果確診美國傳教士被拒返國
早前一名在剛果擔任醫療傳教士的美國公民確診，與另外5名密切接觸者同被送往德國接受治療。《華盛頓郵報》上周引述5位熟悉美國應對疫情措施的人士稱，白宮拒絕讓該名確診患者返國，導致其撤離和治療被延誤。
CDC已對過去21天曾到訪剛果、烏干達和南蘇丹的旅客，實施為期30天的入境禁令，其中包括合法永久居民，即綠卡持有者。此外，CDC也在部份機場加強篩檢，並增加人手以支援相關工作。
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