女童澀谷十字路口被撞飛：解構日本「撞人族」　專對這幾種人下手

日前有台灣小朋友在澀谷著名十字路口拍照時，突然間被一名日本籍女性撞飛，也讓「撞人族」這個話題再次被拿出來討論，旅日達人「日本省錢小站」近日就發文分享，這些「撞人族」之所以會撞得這麼理所當然，是有原因的。



旅日達人「日本省錢小站」在臉書分享，來日本20多年，就多次被中年大叔故意撞好幾次，尤其是跟朋友用中文聊天時，被撞的機率就會提高，他提到，雖然日本給人「禮貌、守秩序」的印象，但這種「負面行為」確實存在，且在東京特別明顯，背後更有幾種複雜的心理和社會因素。

+ 3

1. 社會壓力的宣洩（遷怒行為）

很多故意撞人的人，通常是處於社會底層或承受極大工作壓力的男性。

找軟柿子捏： 他們不會去撞比自己高大或看起來兇悍的人，目標通常是女性、觀光客，或是邊走路邊看手機的人。

權力感的補償： 在職場或生活中被輕視的人，透過「我撞了你，你卻得讓開或不知所措」這種微小的攻擊行為，來獲得一種虛假的「強者權力感」。



2. 「自以為是在維護正義」

有些撞人者抱持著扭曲的道德觀，認為自己在「教訓」不守規矩的人。

手機低頭族： 他們看不慣邊走邊看手機（歩きスマホ）的人，覺得「你不好好看路，我就給你一點教訓」。

走路不靠左/右： 如果你走在他們認為「錯誤」的動線上，他們會故意不避開直接撞上來，覺得是你在擋路。



3. 日本特有的「空間防衛」心理

東京這種超高密度城市，人們對個人空間（Personal Space）非常敏感。

不退讓競賽： 在極度擁擠的環境中，有些人會產生一種「為什麼每次都是我讓路？」的焦躁感。

久而久之，他們決定「這次我絕對不讓」，進而演變成主動衝撞。



4. 匿名性與無視文化

在新宿車站這種每天幾百萬人經過的地方，撞了人之後只要快速消失在人群中，很難被追究。這種「匿名性」降低了道德犯罪的門檻。

【延伸閱讀】大阪車站中國女遊客行李箱猛撞到日本男 她靜靜地離開 後續超狂

+ 18

延伸閱讀：

再發赴日警示！陸使館：跨年夜東京汽車「蓄意衝撞」致2陸人傷

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】