緬甸大選｜軍方支持政黨單方面宣布勝選　東盟不承認投票結果

緬甸大選結束，獲軍方支持的聯邦鞏固與發展黨（USDP）1月25日選舉結束前即單方面宣布勝選。東盟外長非正式會議（ASEAN Foreign Ministers' Retreat）29日在菲律賓宿霧舉行，與會的菲律賓外長拉薩羅（Theresa Lazaro）表示，東盟成員國之間「尚無共識」，因此目前不會承認有關結束。



新加坡《海峽時報》（The Straits Times）報道，拉薩羅重申，東盟不承認2021年政變奪權的緬甸軍政府，其於2021年2月發動政變奪權，導致國家陷入長期內戰。東盟禁止緬甸軍方領導人參加高層會議。自緬甸政局變動以來，東盟以「五點共識」（停止暴力、建設性對話、設立特使、人道主義援助、特使赴緬訪問）作為應對危機的基本框架，但軍政府被指大多未履行相關承諾。

報道指，東盟成員國在處理緬甸問題上立場不盡相同。泰國外長西哈薩克（Sihasak Phongcharoen）同日表示，將此次選舉視為緬甸國內「過渡的開始」，並希望以此為契機推動對話。新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）則強調，緬甸必須停止敵對行動、展開包容性對話，方能實現有意義的政治進展。

此外，會議亦討論泰國與柬埔寨邊界爭議。兩國於2025年12月達成停火協議，西哈薩克表示，當務之急是鞏固停火成果，逐步建立雙方互信，為推進關係創造條件。