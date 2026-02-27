福特因煞車失效急召回430萬車補鑊　史上最大規模！失效原因曝光

福特汽車上演了2026年度，全球車企首次最大規模的召回行動。



據央視新聞報道，當地時間2月26日，美國福特汽車公司宣佈，將在美國召回430萬輛皮卡和SUV。

福特汽車公司表示，此次召回涵蓋2021年至2026年款F-150、2022年至2026年款F-250 SD、林肯領航員、探險者、Maverick以及部分Ranger和E-Transit車型。

召回原因為，在拖掛拖車時，某個模塊可能與車輛失去通信，從而導致剎車燈和轉向燈失效，或剎車功能完全喪失。

福特計劃更新車輛軟件來解決此問題，車主也可以將車輛送至經銷商處免費維修。據了解，因為召回頻次多，涉及數量多，福特汽車也被成為「全球汽車召回之王」。

根據NHTSA的數據，2025年，福特汽車全年召回153次，平均每2.4天一次召回。累計召回車輛約1290萬輛，召回總量超過第二名至第十名總和。

根據召回公告，福特汽車召回的主要原因，集中在倒車攝像頭故障（約400萬輛）、燃油噴射器開裂、低壓燃油泵故障、後製動軟管破裂、B柱內飾板脱落風險等方面。

