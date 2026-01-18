白宮發言人警告主播錄音流出：完整播特朗普訪問　否則告到你甩褲

一段美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）與美國哥倫比亞廣播公司（CBS）主播的對話錄音流出，據美媒1月17日指，萊維特警告CBS電視台主播要完整地播出採訪美國總統特朗普（Donald Trump）的片段，否則會捱告。



2025年12月，白宮發言人萊維特在華盛頓白宮舉行記者會。（Reuters）

錄音最先由《紐約時報》公開。事件始於特朗普1月13日接受CBS晚間新聞的訪問，在錄影結束後，萊維特走近CBS晚間新聞主播兼記者Tony Dokoupil及其同事，傳達總統的訊息。

在錄音中，萊維特表示「他說要確保你們不會剪輯片段，確保採訪完整播出。」主播Tony Dokoupil回應稱「嗯，我們會這樣做，嗯。」

萊維特之後說「他說若然不是完整播出，我們會告到你們甩褲（He said, ‘If it's not out in full, we'll sue your ass off’）。」

事件曝光後，CBS發言人回應指「我們在接到這次採訪邀請後，就已獨立地決定完整播出，不作任何剪輯。」

CBS晚間新聞主播Tony Dokoupil採訪特朗普時的畫面：

2024年，當時為美國共和黨總統候選人的特朗普曾控告CBS，不滿該公司節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）10月初播出其對手、前副總統賀錦麗（Kamala Harris）的採訪時，內容涉及篡改與誤導，批評有美化賀錦麗之嫌，要求賠償100億美元（780億港元）。

CBS母公司派拉蒙（Paramount）最終付1600萬美元（約1.2億港元）和解。