俄警告對基輔進行持續打擊　烏克蘭促盟友勿屈服於「俄羅斯訛詐」

烏克蘭敦促烏克蘭盟友不要屈服於「俄羅斯訛詐」，歐盟駐基輔代表團團長說，歐盟27個成員國「不會離開」。



俄羅斯外交部星期一（5月25）發布聲明稱，俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）致電美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），按俄總統普京（Vladimir Putin）的指示，向美方告知，俄方正在對烏克蘭首都基輔的軍事設施以及相關的「決策中心」進行系統性和持續性的打擊，並建議美方外交人員和公民從基輔撤離。

2026年5月24日發布的圖片，俄羅斯對烏克蘭發動攻擊期間，消防員在烏克蘭一處滅火。（Reuters）

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路透社報道，烏克蘭外長西比哈（Andriy Sybiha）在X平台發文稱：「我們正與我們的合作伙伴進行討論，沒有必要向俄羅斯的訛詐屈服。」

歐盟駐基輔代表團團長馬瑟諾娃（Katarina Mathernova）也在社媒平台說，俄羅斯的警告意在製造恐慌。

馬瑟諾娃寫道：

俄羅斯想要製造恐懼、恐慌，孤立烏克蘭。但這不會奏效。歐盟不會離開。我們將留在基輔。我們將與烏克蘭站在一起。

烏克蘭前一天剛遭到俄羅斯的大規模無人機和導彈襲擊。俄軍還發射了一枚「榛樹」中程高超音速彈道導彈（Oreshnik），此次襲擊造成兩人死亡、91人受傷。

70多名外國外交官25日前往遭受俄軍空襲重創的盧基亞尼夫卡街區，向空襲受害者致哀。

莫斯科將24日空襲定性為報復，稱旨在回應烏克蘭近日對俄羅斯佔領的盧甘斯克州一所大學發動無人機襲擊，那次襲擊造成21名學生死亡。

2026年5月22日，俄控盧甘斯克州（Luhansk）舊比利斯克區，盧甘斯克州師範大學一學生宿舍遭夜間襲擊，俄方稱此攻擊是烏克蘭無人機所為。（Reuters）

烏克蘭總參謀部說，烏方部隊襲擊了在斯塔羅比爾斯克活動的俄羅斯無人機部隊總部，駁斥俄方關於平民設施遭到襲擊的說法。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，俄軍24日襲擊導致基輔約300處地點受損，包括紀念1986年切爾諾貝利核事故的博物館。這座博物館在完成翻修後重新開放。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】